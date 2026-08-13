Uno Santa Fe | Ovación | tiro

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Con motivo de los Juegos Suramericanos, el gobierno provincial lleva adelante el montaje del Centro Internacional de Tiro Deportivo que se instalará en la ciudad de Recreo

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 10:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juegos Suramericanos: el mejor Centro de Tiro de Sudamérica estará en Recreo.

Juegos Suramericanos: el mejor Centro de Tiro de Sudamérica estará en Recreo.

A poco más de un mes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Recreo se prepara para convertirse en escenario del tiro deportivo continental. El nuevo Centro Internacional de Tiro Deportivo, construido por el gobierno de Santa Fe en el predio del ex Liceo Militar General Belgrano, transita su etapa final y recibirá del 15 al 20 de septiembre las competencias de la disciplina, antes de quedar como infraestructura permanente para el deporte santafesino.

Un complejo con tecnología de nivel internacional

El nuevo Centro de Tiro Deportivo está ubicado en el sector oeste del predio del ex Liceo Militar General Belgrano, próximo a la Ruta Nacional 11, y fue construido desde cero para la práctica de la disciplina. Contará con 30 líneas de tiro a 10 metros bajo techo, 20 líneas a 25 metros y 30 líneas a 50 metros, además de tres campos destinados a las competencias de escopeta, Skeet y Trap.

Martín Colautti, Delegado Técnico Local y encargado del montaje electrónico del Centro Internacional de Tiro Deportivo, destacó la dimensión de la nueva infraestructura: “Es muy importante porque estamos hablando de uno de los mejores centros de tiro de Sudamérica respecto a equipamiento tecnológico”.

“Este complejo está preparado para más de 10 disciplinas que se van a estar disputando en los Juegos Suramericanos. En las modalidades de 25 metros con pistola, categoría femenina y masculina. A 10 metros se tira con rifle de aire y pistola de aire. Después tenemos 50 metros con rifle tres posiciones, y en la modalidad escopeta se tira skeet y trap”, detalló Colautti.

Una infraestructura que entra en su etapa final

Con las competencias cada vez más cerca, los trabajos se concentran ahora en las terminaciones específicas que requiere la disciplina: “La obra viene muy bien, ya superó el 90 % de avance y solo faltan definir los últimos detalles, que son los específicos y los que llevan un poco más de tiempo”, afirmó el Delegado Técnico Local.

El complejo tendrá capacidad para aproximadamente 450 espectadores en los campos de tiro y otros 210 en el sector de escopeta, además de espacios técnicos y de apoyo para recibir competencias internacionales. La tipología adoptada para el edificio permitirá también futuras ampliaciones.

El Centro de Tiro forma parte de la infraestructura desarrollada para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. Para la realización del certamen, la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos, con financiamiento externo de 75 millones otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.

El legado después de los Juegos

Más allá de las competencias de septiembre, la nueva infraestructura permitirá ampliar las posibilidades para el desarrollo del tiro deportivo en Santa Fe y proyectar la realización de futuros certámenes.

En ese sentido, Colautti destacó: “Es mi deseo que los Juegos y la construcción de esta obra sea un puntapié para poder hacer que la disciplina crezca, y no solo podamos organizar torneos nacionales, sino también internacionales que sería el real legado de este complejo”.

tiro internacional Recreo
Noticias relacionadas
Fluminense decidió despedir a Luis Zubeldía.

Tras el empate contra Independiente Rivadavia, Fluminense despidió a Luis Zubeldía

Por la cuarta fecha del Torneo Oficial, Banco Provincial venció a Santa Fe Rugby.

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Santa Fe jugó en Paraná el último amistoso previo al debut ante Cuyo en el Argentino Juvenil.

Santa Fe jugó su último amistoso previo al Argentino Juvenil

Luego del fallecimiento de su padre, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami.

Con Messi entrando desde el banco, el Inter Miami quedó fuera de la Leagues Cup

Lo último

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Último Momento
La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Ovación
El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Policiales
Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"