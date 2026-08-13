El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Con motivo de los Juegos Suramericanos, el gobierno provincial lleva adelante el montaje del Centro Internacional de Tiro Deportivo que se instalará en la ciudad de Recreo

A poco más de un mes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Recreo se prepara para convertirse en escenario del tiro deportivo continental. El nuevo Centro Internacional de Tiro Deportivo, construido por el gobierno de Santa Fe en el predio del ex Liceo Militar General Belgrano, transita su etapa final y recibirá del 15 al 20 de septiembre las competencias de la disciplina, antes de quedar como infraestructura permanente para el deporte santafesino.

El nuevo Centro de Tiro Deportivo está ubicado en el sector oeste del predio del ex Liceo Militar General Belgrano, próximo a la Ruta Nacional 11, y fue construido desde cero para la práctica de la disciplina. Contará con 30 líneas de tiro a 10 metros bajo techo, 20 líneas a 25 metros y 30 líneas a 50 metros, además de tres campos destinados a las competencias de escopeta, Skeet y Trap.

Martín Colautti, Delegado Técnico Local y encargado del montaje electrónico del Centro Internacional de Tiro Deportivo, destacó la dimensión de la nueva infraestructura: “Es muy importante porque estamos hablando de uno de los mejores centros de tiro de Sudamérica respecto a equipamiento tecnológico”.

“Este complejo está preparado para más de 10 disciplinas que se van a estar disputando en los Juegos Suramericanos. En las modalidades de 25 metros con pistola, categoría femenina y masculina. A 10 metros se tira con rifle de aire y pistola de aire. Después tenemos 50 metros con rifle tres posiciones, y en la modalidad escopeta se tira skeet y trap”, detalló Colautti.

Una infraestructura que entra en su etapa final

Con las competencias cada vez más cerca, los trabajos se concentran ahora en las terminaciones específicas que requiere la disciplina: “La obra viene muy bien, ya superó el 90 % de avance y solo faltan definir los últimos detalles, que son los específicos y los que llevan un poco más de tiempo”, afirmó el Delegado Técnico Local.

El complejo tendrá capacidad para aproximadamente 450 espectadores en los campos de tiro y otros 210 en el sector de escopeta, además de espacios técnicos y de apoyo para recibir competencias internacionales. La tipología adoptada para el edificio permitirá también futuras ampliaciones.

El Centro de Tiro forma parte de la infraestructura desarrollada para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. Para la realización del certamen, la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos, con financiamiento externo de 75 millones otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.

El legado después de los Juegos

Más allá de las competencias de septiembre, la nueva infraestructura permitirá ampliar las posibilidades para el desarrollo del tiro deportivo en Santa Fe y proyectar la realización de futuros certámenes.

En ese sentido, Colautti destacó: “Es mi deseo que los Juegos y la construcción de esta obra sea un puntapié para poder hacer que la disciplina crezca, y no solo podamos organizar torneos nacionales, sino también internacionales que sería el real legado de este complejo”.