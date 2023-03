Imanol Machuca se convirtió en el rey de la gambeta

Imanol Machuca fue la gran figura de Unión en el triunfo ante Estudiantes. No solo porque durante todo el partido se trató del jugador más desequilibrante, sino porque además, marcó un golazo para sellar el resultado y encaminar a su equipo a la obtención del primer triunfo en el certamen.

En lo que va del certamen, no hay dudas que Machuca es el jugador más determinante que tiene el Tate, pero además se convirtió en el rey de la gambeta . Cada vez que encara en el mano a mano, genera entusiasmo y en ese sentido, l as estadísticas lo ubican como el máximo gambeteador del torneo.

https://twitter.com/AnalistaCAU/status/1633237252837965824 ¿QUIÉNES LO SIGUEN CON MAS GAMBETAS?



Imanol Machuca (33).

Benjamín Rollheiser (19).

Johan Carbonero (19).

José Paradela (18).

Oscar Romero (17). pic.twitter.com/pGmeTvJJN0 — Analista CAU (@AnalistaCAU) March 7, 2023

En los seis partidos que disputó, realizó 33 gambetas y quien lo sigue es Benjamín Rollheiser de Estudiantes con apenas 19, es decir que Machuca casi que lo duplica al segundo gambeteador. Intentó 47 gambetas en los seis encuentros y 33 de ellas fueron exitosas, con una efectividad del 70%.

https://twitter.com/AnalistaCAU/status/1633237164157747200 FECHA 2 VS INSTITUTO.



Completó correctamente dos gambetas de tres intentadas.



Dió precisos diez de los catorce pases realizados (71%).



Ganó tres de cinco duelos.



Dió un pase clave.



Jugó sesenta minutos. pic.twitter.com/BxoNab8Fvu — Analista CAU (@AnalistaCAU) March 7, 2023

La cuenta Analista CAU, hizo un seguimiento pormenorizado de Machuca en los seis partidos que jugó. No solo en cuanto a las gambetas, sino también también a la cantidad y precisión de pases y duelos ganados. Además de los goles convertidos y minutos en cancha.

Pero además de los regates exitosos, Machuca se convirtió en el goleador del Tate, ya que de los cuatro que el equipo convirtió, el extremo por derecha anotó dos. El primero de ellos en el empate ante Barracas Central 1-1 y el último, el golazo de zurda y a la carrera frente a Estudiantes para el 2-0 definitivo.

https://twitter.com/AnalistaCAU/status/1633237192230289415 FECHA 4 VS COLÓN.



Completó todas las gambetas intentadas (5).



Dió precisos siete de trece pases realizados (54%).



Ganó todos sus duelos por el suelo (5/5).



Fue el jugador del partido con mayor cantidad de pases claves (4).



Jugó ochenta y tres minutos. pic.twitter.com/ceOvEhSvgb — Analista CAU (@AnalistaCAU) March 7, 2023

No caben dudas de que es un jugador con muchísimas condiciones y que si se lo propone seguirá creciendo. Esa gambeta en velocidad y la facilidad para desparramar rivales, no es frecuente en el fútbol argentino. Si se enfoca en progresar, seguramente le dará muchas alegrías a los hinchas rojiblancos. Por lo pronto, es la figura y el goleador de Unión, que no parezca poco.