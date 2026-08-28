Importante fin de semana para la Copa Santa Fe en diferentes disciplinas

El flamante estadio multipropósito de la capital provincial, que será sede de los Juegos Suramericanos 2026, abrirá sus puertas con una jornada de la Copa Santa Fe de Handball. Además, habrá ciclismo de pista en Reconquista y rugby en San Carlos Centro.

Continúa con el desarrollo de la edición 2026 de la Copa Santa Fe, que durante el último fin de semana de agosto tendrá actividad en distintos puntos del territorio provincial. La agenda incluirá definiciones y nuevas jornadas de competencia en pádel, handball, básquet, ciclismo de pista y rugby.

Este sábado se vivirá una jornada especial para el deporte santafesino con la inauguración del flamante estadio multipropósito Invencible Santa Fe ubicado en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe. El nuevo escenario, que será una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026, abrirá oficialmente sus puertas en el marco de la Copa Santa Fe de Handball.

La jornada comenzará con el tradicional corte de cinta y una exhibición a cargo del seleccionado santafesino de la categoría cadetes. Luego, desde las 10, se disputará un amistoso entre los equipos masculinos de Alianza de Santo Tomé e IL Péretz, mientras que posteriormente se enfrentarán Pumas y Belgrano. Desde las 13 será el turno de la rama femenina, con el encuentro entre Almagro de Rafaela e IL Péretz, y a las 14.30 jugarán Ministerio de Santo Tomé y Almagro. La jornada se completará con la participación de los seleccionados santafesinos, tanto masculino como femenino.

Pádel: se definen los campeones de la primera edición

Agosto también marcará el cierre de la primera edición de la Copa Santa Fe de Pádel, disciplina que se incorporó este año al calendario provincial y que reunió a más de 1.500 jugadores de distintos puntos de Santa Fe durante sus etapas clasificatorias regionales.

Entre sábado y domingo se disputarán en la ciudad de Santa Fe las instancias de cuartos de final, semifinales y las finales en seis categorías, tanto en damas como en caballeros.

El sábado habrá actividad en las instalaciones de los clubes Gazú, ubicado en Dr. Zavalla 1761, y Laguna, en Riobamba 7940. El domingo, desde las 11, se disputarán las finales en ambas ramas, desde segunda hasta séptima categoría, en las canchas de Gazú.

En una de las llaves, los equipos de ARMPadel y La Torre resolverán sus encuentros de cuartos de final y el ganador enfrentará en semifinales a los representantes de Schwank Padel. Por el otro lado, Solar Padel y Academia Pádel se enfrentarán por un lugar en la definición del campeonato.

Básquet U13: Sunchales busca a las nuevas campeonas

Luego de la consagración de Almagro de Esperanza en la categoría U13 masculina, este domingo se definirá el segundo campeón de la temporada en básquet.

El estadio del Club Libertad de Sunchales será escenario de las semifinales y la final de la Copa Santa Fe U13 femenina. Las anfitrionas jugarán la primera semifinal desde las 10 frente a Náutico de Rosario, mientras que a partir de las 12 se enfrentarán Independiente de Rafaela y ADEO de Cañada de Gómez. Los equipos vencedores disputarán la gran final por la Copa desde las 18, en el mismo escenario.

Ciclismo de pista en Reconquista

También el domingo 30 de agosto continuará la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista en el velódromo “Aroldo Pitogué Díaz” de Reconquista, con competencias que comenzarán a las 10.

La jornada se iniciará con las pruebas de scratch de las damas elite y junior. Desde las 11 será el turno de los varones en las categorías elite, sub 23 y junior. A partir del mediodía comenzarán las carreras puntables, con la participación de las distintas categorías.

Las competencias continuarán durante toda la jornada y finalizarán a partir de las 15 con las pruebas por puntos de los varones elite, junior y sub 23.

Rugby en San Carlos Centro

Para completar el calendario del último fin de semana de agosto, el sábado se disputará un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Copa Santa Fe de Rugby, en la categoría Desarrollo.

Desde las 16, en San Carlos Centro, el local San Carlos RC recibirá a Coronda Rugby Club, en una nueva jornada del certamen provincial.