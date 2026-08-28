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Detuvieron a un hombre por el asesinato de Mercedes Evangelina Uviedo en un enfrentamiento armado en Bº Santa Rosa de Lima

La mujer, de 47 años, murió luego de recibir un disparo en la zona abdominal durante una balacera ocurrida el jueves en inmediaciones de Mendoza y Arenales. El sospechoso se presentó voluntariamente junto a su abogado y quedó a disposición de la Justicia.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de agosto 2026 · 18:00hs
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Detención de sospechoso: un hombre de 28 años se presentó voluntariamente por el crimen de Mercedes Uviedo.

Detención de sospechoso: un hombre de 28 años se presentó voluntariamente por el crimen de Mercedes Uviedo.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 28 años en el marco de la investigación por el homicidio de Mercedes Evangelina Uviedo, una mujer de 47 años que murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento armado ocurrido este jueves en la ciudad de Santa Fe.

La detención fue concretada por personal del Área Homicidios de la PDI Región 1, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento se realizó por disposición de la fiscal Natalia Giordano, de la Unidad Fiscal de Femicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que lleva adelante la investigación del caso.

Un disparo durante una balacera

El homicidio ocurrió el jueves 27 de agosto, en inmediaciones de Mendoza y Arenales, donde se registró un enfrentamiento armado.

En ese contexto, Mercedes Evangelina Uviedo recibió un disparo en la zona abdominal y sufrió heridas de gravedad.

La mujer fue trasladada para recibir atención médica, pero finalmente falleció como consecuencia de las lesiones provocadas por el arma de fuego.

A partir del hecho, la PDI inició una investigación para reconstruir la secuencia de la balacera y determinar quiénes participaron del enfrentamiento.

El sospechoso se presentó voluntariamente

En el marco de las medidas ordenadas por la Fiscalía, el hombre de 28 años se presentó voluntariamente ante la Unidad Fiscal, acompañado por su representante legal.

Luego de esa presentación, la fiscal Giordano dispuso su detención y el traslado a una dependencia policial.

El sospechoso quedó privado de su libertad y a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones vinculadas con el homicidio.

A la espera de la audiencia imputativa

El detenido fue trasladado para su posterior alojamiento en una dependencia policial y permanecerá allí hasta la realización de la audiencia imputativa.

En esa instancia, la Fiscalía expondrá la acusación y se conocerán formalmente los hechos que se le atribuyen y la calificación legal provisoria.

Mientras tanto, los investigadores de la PDI continúan con la recolección de pruebas para establecer cómo se produjo el enfrentamiento armado en la zona de Mendoza y Arenales y cuál fue la participación del hombre detenido.

Investigación en curso

La causa quedó caratulada provisoriamente como homicidio calificado por el uso de arma de fuego, mientras que la investigación continúa bajo la conducción de la Unidad Fiscal de Femicidios.

La PDI trabaja ahora en el análisis de los elementos incorporados al expediente y en las demás diligencias necesarias para reconstruir el episodio que terminó con la muerte de Mercedes Evangelina Uviedo.

La situación procesal del detenido será definida en las próximas horas, durante la correspondiente audiencia judicial.

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