A casi dos meses del asesinato de Emmanuel Mendoza, su familia volvió a marchar y pidió testigos que ayuden a esclarecer el crimen

Familiares, amigos y vecinos se manifestaron este jueves en Gorriti y Servando Bayo, donde el joven fue asesinado el 12 de julio. Su madre, Flavia Saucedo, cuestionó la falta de avances, aseguró que todavía no hay detenidos y reclamó que se analicen las cámaras de seguridad de la zona.

Marcha por Justicia: la familia y vecinos reclamaron por el esclarecimiento del asesinato de Emmanuel Mendoza, ocurrido el 12 de julio.

A casi dos meses del asesinato de Emmanuel Mendoza, su familia volvió este jueves a las calles para reclamar justicia y pedir la colaboración de quienes puedan aportar información sobre el crimen ocurrido en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Familiares, amigos y vecinos del joven se concentraron en la esquina de Gorriti y Servando Bayo , el lugar donde Emmanuel fue asesinado durante la madrugada del 12 de julio .

La manifestación fue encabezada por su madre, Flavia Saucedo, quien expresó su preocupación por la falta de avances concretos en la investigación y afirmó que, hasta el momento, no hay personas detenidas ni sospechosos identificados.

“Estamos a casi dos meses de que lo mataron acá en la esquina y todavía no tenemos respuesta. Por eso marchamos hoy y vamos a seguir marchando hasta que el fiscal nos dé una respuesta”, sostuvo.

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Un ataque que terminó con la vida del joven

De acuerdo con el relato de la madre, Emmanuel estaba junto a un grupo de amigos en la esquina de Gorriti y Servando Bayo cuando se produjo el ataque.

Saucedo explicó que el joven se encontraba festejando junto a sus amigos luego del partido que la Selección Argentina disputó ante Suecia, cuando un hombre llegó al lugar en una motocicleta y comenzó a disparar.

“Ellos estaban acá en la esquina con los amigos y se acerca un desconocido en moto que empieza a efectuar disparos. Uno de ellos le pega a Emmanuel y le causa la muerte”, relató.

La familia sostiene que Emmanuel no era el objetivo del ataque y que quedó en medio de una situación de violencia armada.

“No sabemos quién fue. Sabemos que no era para él y hasta ahora no tenemos al asesino preso, no hay testigos, no hay nada”, lamentó su madre.

La familia cuestiona la falta de respuestas

La investigación está a cargo del fiscal Carlos Lacuadra, con quien Saucedo aseguró haberse reunido en dos oportunidades.

Según relató, el primer encuentro se produjo a partir de una citación de la Fiscalía y el segundo fue solicitado por ella misma. Sin embargo, aseguró que esas reuniones no le permitieron conocer avances concretos sobre el caso.

“Me reuní con él dos veces. La primera fue por citación de él y no me aportó nada. La segunda me presenté yo y me dijeron que tenía que esperar, que mi tiempo no es el mismo que el de ellos. Pero yo sigo sin respuestas”, expresó.

La mujer manifestó que la incertidumbre se mantiene mientras la familia continúa esperando que la investigación permita identificar al responsable del disparo.

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Reclaman revisar las cámaras de seguridad

Uno de los principales cuestionamientos de la familia está relacionado con las cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones del lugar del crimen.

Saucedo afirmó que existen más de ocho cámaras en el sector y pidió que las imágenes sean analizadas para reconstruir la secuencia del ataque.

“Tenemos más de ocho cámaras y todavía no sabemos quién fue el que mató a Emmanuel. Las cámaras funcionan, algo tienen que mostrar. Queremos saber qué pasó esa noche”, reclamó.

Para la familia, el análisis de esos registros podría aportar información clave sobre el recorrido del atacante y permitir identificarlo.

El pedido de testigos

Durante la movilización, los familiares renovaron el pedido para que cualquier persona que haya visto el ataque, haya estado en la zona durante esa madrugada o cuente con información relevante se acerque a la Justicia.

La familia remarcó especialmente que no busca exponer a quienes puedan aportar datos, sino conocer qué ocurrió y quién fue el responsable de la muerte de Emmanuel.

Los posibles testigos pueden presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o comunicarse directamente con la familia a través del teléfono 3424-683117.

“Nosotros no vamos a dar la identidad de nadie. Solamente queremos saber qué pasó esa noche y quién fue el asesino, porque hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta”, afirmó Saucedo.

Seguirán las movilizaciones

A casi dos meses del crimen, la familia adelantó que continuará con las manifestaciones hasta obtener avances en la investigación.

El reclamo se mantiene centrado en tres puntos: identificar al autor del ataque, esclarecer las circunstancias en las que Emmanuel fue asesinado y determinar qué ocurrió con las imágenes de las cámaras ubicadas en la zona.

Mientras la causa continúa bajo investigación del fiscal Lacuadra, familiares, amigos y vecinos volvieron a reclamar este jueves que quienes puedan aportar información se acerquen a la Justicia.

Para la familia Mendoza, el paso del tiempo sin detenidos ni respuestas concretas profundiza la angustia y mantiene abierto el pedido de justicia por un crimen que, a más de 40 días de ocurrido, todavía permanece sin esclarecer.