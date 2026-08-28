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Germán Chiaraviglio tuvo un gran protagonismo en la asamblea de Panam Sports

El ex garrochista santafesino y embajador de los Juegos Sudamericanos 2026, Germán Chiaraviglio participó junto a Alicia Masoni de Morea, vicepresidente del COA de esta cónclave en Lima.

28 de agosto 2026 · 17:30hs
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Germán Chiaraviglio participó de la asamblea de Panam Sports desarrollada en Perú.

Germán Chiaraviglio participó de la asamblea de Panam Sports desarrollada en Perú.

Lima fue sede de la LXIV Asamblea General Ordinaria de Panam Sports, que reunió a representantes de los 41 Comités Olímpicos Nacionales del continente para analizar la gestión institucional, aprobar los informes anuales y debatir los principales desafíos del deporte panamericano de cara al próximo ciclo olímpico.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de autoridades deportivas peruanas, dirigentes de Panam Sports y representantes del Comité Olímpico Internacional (COI). Durante la sesión inaugural se entonaron los himnos de Perú, del COI y de Panam Sports, para luego dar paso a los mensajes de bienvenida y al desarrollo de la agenda institucional prevista para las dos jornadas de trabajo.

Uno de los momentos centrales de la Asamblea fue la presentación del informe del presidente de Panam Sports, en el que Neven Ilic realizó un balance de la gestión continental y abordó el futuro del movimiento olímpico en América. Durante su exposición, Ilic anunció oficialmente que no se postulará para la presidencia de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), al considerar que las responsabilidades que actualmente desempeña requieren su plena dedicación.

Otro de los momentos destacados de la Asamblea fue el informe de la Comisión de Mujer en el Deporte de Panam Sports, presidida por Alicia Masoni de Morea, vicepresidenta primera del Comité Olímpico Argentino, quien encabezó la entrega del Premio Campeones de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión (GEDI) 2025 del Comité Olímpico Internacional para las Américas.

Destacada presencia de Chiaraviglio en Lima

Luego, en representación de la Comisión de Atletas de Panam Sports, el vicepresidente Germán Chiaraviglio presentó el informe de gestión y destacó tres ejes fundamentales del trabajo realizado durante 2026: la participación activa en el Movimiento Olímpico, la creación de la vicepresidencia como herramienta de fortalecimiento institucional y los avances en el acceso de las comisiones nacionales a los Fondos de Solidaridad Panamericana. “Nuestro objetivo es que durante este año el 100% de las comisiones de atletas puedan aplicar a estos fondos”, señaló.

Chiaraviglio explicó que en enero se puso en marcha una consultoría externa a cargo de Hazel Ann Regis, orientada especialmente a acompañar a las comisiones de atletas de los países del Caribe. Asimismo, recordó que en febrero se creó formalmente el cargo de vicepresidente con el propósito de garantizar la continuidad institucional, función para la cual fue elegido.

Entre los principales avances, Chiaraviglio destacó el reconocimiento oficial de la nueva estructura por parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, presidida por Pau Gasol; la participación de representantes de la región en las sesiones de Fit for the Future; el respaldo a la política de protección de la categoría femenina adoptada por el COI; y la presencia activa de la comisión en diferentes instancias del movimiento deportivo continental.

El dirigente santafesino también resaltó la organización del Foro de Atletas 2026, que se realizará del 11 al 14 de octubre en San José de Costa Rica, con la participación de dos representantes por cada Comité Olímpico Nacional y un enfoque orientado a la equidad de género y la integración regional.

Al cierre de su presentación, Chiaraviglio enumeró los principales logros alcanzados durante el año, entre ellos la creación de la vicepresidencia mediante un proceso democrático, el seguimiento permanente de las 41 comisiones nacionales de atletas, la participación institucional ante el COI, la consolidación del Foro de Atletas y la realización de reuniones mensuales de trabajo. Además, señaló que para el segundo semestre la comisión buscará completar la creación de comisiones de atletas en todos los Comités Olímpicos Nacionales y garantizar que el 100% participe en el Programa de Solidaridad Panamericana. “Muchas gracias por su apoyo”, concluyó.

Germán Chiaraviglio sports Sudamericanos
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