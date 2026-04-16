Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

La propuesta apunta a fortalecer la seguridad vial y la movilidad en los entornos de clubes, entidades deportivas, civiles y culturales de Santa Fe mediante señalización, iluminación, sendas peatonales y ordenamiento del tránsito. En una primera etapa, priorizará espacios vinculados a los Juegos Suramericanos 2026.

Una de las intervenciones que se propone es en inmediaciones al Yacht Club, cuyo acceso por calle Demetrio Gómez conecta con barrios como Alto Verde y La Vuelta del Paraguayo.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó en su última sesión el Plan de Camino Recreativo Seguro , una iniciativa impulsada por las concejalas Silvina Cian y Cecilia Battistutti que busca mejorar las condiciones de ingreso y egreso a clubes e instituciones de la ciudad.

La propuesta apunta a fortalecer la seguridad y la movilidad en los accesos a estos espacios mediante la incorporación de señalización horizontal y vertical, sendas peatonales, mejor iluminación, veredas y ordenamiento del tránsito . El objetivo es garantizar una circulación más segura para peatones, ciclistas, motociclistas y conductores , al tiempo que se promueve la recuperación del espacio público como ámbito de encuentro y convivencia.

La concejala Silvina Cian explicó que el alcance potencial del plan es amplio. “Santa Fe cuenta actualmente con 198 clubes y 102 centros recreativos, lo que dimensiona el alcance potencial de esta política pública”, señaló. En ese marco, destacó el rol que cumplen estas instituciones como espacios de contención, desarrollo deportivo, recreación e integración social, especialmente para niños, niñas y jóvenes.

Intervenciones por etapas

Según se informó, la implementación será progresiva. En una primera etapa, el plan priorizará la intervención en cuatro clubes emblemáticos de la ciudad que serán sede de los Juegos Suramericanos 2026: Yacht Club Santa Fe, Club Azopardo, Club de Regatas Santa Fe y Club Náutico El Quillá, este último con intervenciones recientes.

Cian ejemplificó el caso del Yacht Club Santa Fe, cuyo acceso por calle Demetrio Gómez conecta con barrios como Alto Verde y La Vuelta del Paraguayo, sectores con un importante flujo diario de vecinos. En ese punto, explicó, “el plan prevé intervenciones orientadas a mejorar la seguridad vial y peatonal, mediante la incorporación de iluminación, sendas, señalética y posibles garitas de transporte público”.

Antecedentes

La iniciativa también toma como referencia la experiencia del programa Caminos Escolares Seguros, que se implementa en la ciudad con el objetivo de garantizar entornos más seguros en los accesos a establecimientos educativos.

“A partir de intervenciones como señalización, mejoras en la infraestructura peatonal y ordenamiento del tránsito, esta política ha demostrado resultados positivos en la reducción de riesgos y en la promoción de una movilidad más segura en escuelas como Uruguay y Lourdes”, sostuvo Cian.

En ese sentido, el Plan de Camino Recreativo Seguro busca retomar y ampliar ese enfoque, extendiéndolo a clubes e instituciones por donde circulan diariamente niños, jóvenes y familias. La iniciativa prevé su implementación progresiva en entidades de distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de jerarquizar los accesos y garantizar condiciones más seguras para el desarrollo de sus actividades cotidianas.