Pulga Rodríguez: "Vine a Colón para ser campeón y lo cumplimos"

Luis Rodríguez repasó la conquista del Torneo 2021, destacó el papel de Eduardo Domínguez y se ilusiona con una despedida multitudinaria en Santa Fe.

A cinco años de la conquista más importante en la historia de Colón , Luis Miguel Rodríguez volvió a emocionarse al recordar aquella noche inolvidable del 4 de junio de 2021, cuando el Sabalero goleó a Racing en San Juan y levantó el primer trofeo de Primera División de su historia.

En diálogo con Dial Deportivo por UNO 106.3, el Pulga repasó el camino hacia la estrella, destacó el trabajo de Eduardo Domínguez, recordó a sus compañeros y también se refirió a su partido despedida, que tendrá lugar el próximo 14 de junio en el estadio Brigadier López.

"Vine a Colón para ser campeón"

El delantero tucumano recordó aquella charla que tuvo con el entonces presidente José Vignatti cuando arribó a Santa Fe en 2019.

"Cuando llegué le dije a José que venía para salir campeón. En 2019 no se pudo, pero después de un año y medio terminamos cumpliendo ese sueño, tanto él como todo Colón y también un sueño propio", rememoró.

Para Rodríguez, la obtención del título significó mucho más que una consagración deportiva. "La alegría de conseguir el primer campeonato para la institución no se compara con ninguna. Haber sido parte de ese equipo y de ese logro tan importante para la ciudad es algo que voy a recordar toda la vida", afirmó.

El secreto de un equipo que hizo historia en Colón

Al analizar las razones que llevaron a Colón a conquistar el campeonato, el Pulga hizo hincapié en la fortaleza colectiva del plantel.

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"Lo que tenía ese equipo era que todos estaban preparados para jugar. Salía uno y entraba otro, pero el funcionamiento no se resentía. Todos entendimos que teníamos que tirar para el mismo lado", explicó.

Además, destacó el crecimiento que tuvieron varios futbolistas durante aquella campaña. "Muchos jugadores se potenciaron muchísimo. Había chicos que quizás no eran titulares al comienzo y terminaron siendo fundamentales. Eso habla del trabajo que se hizo y de la unión que tenía el grupo", sostuvo.

Eduardo Domínguez, una pieza clave en el Colón campeón

Pulga Rodríguez también tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador que condujo al equipo hacia la gloria. "Eduardo fue uno de los pilares principales para que Colón consiguiera la primera estrella. Nos dio tranquilidad, seguridad y confianza. Entendimos rápidamente la idea que quería transmitirnos y trabajamos para llevarla adelante", manifestó.

El Pulga recordó que el proceso no comenzó de la mejor manera, pero resaltó la convicción que mantuvo el cuerpo técnico desde el inicio.

"Desde el primer día él creyó que Colón podía pelear cosas importantes. Después, con el correr de los partidos, todo fue tomando forma y terminamos logrando algo histórico", remarcó.

La espina de no haber tenido al pueblo sabalero en San Juan

La consagración llegó en plena pandemia de Covid-19, por lo que los hinchas no pudieron acompañar al equipo en el estadio Bicentenario.

"Sin dudas hubiese sido algo espectacular tener a la gente ahí. Pero después de salir campeones fue una locura, la alegría que se vivió en Santa Fe fue impresionante. Es una fecha que quedará marcada para siempre", señaló.

Y agregó: "Ojalá que Colón vuelva a salir campeón alguna vez. Nosotros fuimos los que iniciamos ese camino y eso es algo que nos llena de orgullo".

Se viene el último baile del Pulga Rodríguez en Colón

Más allá de los recuerdos del título, la charla también giró en torno al partido homenaje que protagonizará el próximo 14 de junio en el Brigadier López.

"Va a ser mi último baile. La última vez que voy a estar en el césped de la cancha de Colón. Estoy muy agradecido porque no todos tienen la posibilidad de vivir algo así", expresó.

El encuentro reunirá a los campeones de 2021 y a un equipo integrado por amigos del delantero. Además, contará con shows musicales, sorteos y varias sorpresas para los hinchas.

"La idea es revivir aquella final. Que esté Néstor Pitana, que vuelva a sonar el silbato y celebrar otra vez ese campeonato que no pudimos festejar junto a toda la gente por la pandemia", adelantó.

"Colón me dio muchísimo"

Sobre el final, el Pulga dejó una definición cargada de sentimiento respecto a la institución rojinegra.

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"Colón me dio muchísimo. Ahí conseguí mi primer título en Primera División. Es un club que voy a querer toda mi vida. Tengo palabras de agradecimiento para toda la gente porque me hicieron sentir como en mi casa", aseguró.

Y concluyó: "Vivimos años inolvidables junto a mi familia. Haber festejado ese campeonato con la gente de Colón es algo que siempre voy a llevar en el corazón".