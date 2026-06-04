Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Hace cinco años Colón se consagraba campeón por primera vez en su historia y lo hacía superando en la final a Racing por 3 a 0, en San Juan.

El 4 de junio del 2021 significó un antes y un después en la historia de Colón, ya que ese día y por primera vez se consagró campeón obteniendo la Copa de la Liga 2021 al superar en la final a Racing por 3-0. El partido se disputó en el estadio Bicentenario de San Juan y los goles del Sabalero los marcaron Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Alexis Castro.

A las 20.54 de ese día el árbitro Néstor Pitana marcó el final del cotejo y Colón escribió su página más dorada. El grito postergado de más de 100 años de vida se exteriorizaba de innumerables formas en aquellos hinchas que no pudieron concurrir al estadio por jugarse a puertas cerradas.

Fue la noche más gloriosa para el pueblo rojinegro que extendió los festejos, no solo por horas, sino por días. La alegría no tenía fin y así lo hicieron saber en todas sus expresiones. La revolución popular se trasladó a las calles en interminables caravanas.

En la cancha el equipo había dado una muestra de autoridad y solidez notable. Terminó apabullando a Racing y demostrando la manera en la que debe jugarse una final. Fue un más que merecido campeón y así lo demostró el resultado final, además claro está del juego.

Colón obtuvo la tan ansiada estrella, que hoy lleva con orgullo en su camiseta. Ya nada fue lo mismo después de ese 4 de junio histórico. El Rojinegro pudo gritar bien fuerte la palabra campeón y tocar el cielo con las manos. Y hoy a cinco años del título obtenido el hincha lo festejará como bien merecido lo tiene.

Síntesis de Racing - Colón

Racing: 25-Gastón Gómez; 4-Iván Pillud, 30-Leonardo Sigali, 23-Nery Domínguez, 6-Lucas Orban;15-Ignacio Piatti, 16-Mauricio Martínez, 19-Leonel Miranda; 28-Tomás Chancalay, 9-Enzo Copetti y 20-Darío Cvitanich. DT: Juan Pizzi.

Colón: 1-Leonardo Burián; 4-Facundo Mura, 33-Facundo Garcés, 3-Gonzalo Piovi, 31-Gonzalo Escobar; 11-Alexis Castro, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro; 23-Chirstian Bernardi, 16-Cristian Ferreira; y 10-Luis Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: ST 12' Rodrigo Aliendro (C), 26' Christian Bernardi (C), 40' Alexis Castro (C).

Cambios: ST 0' Aníbal Moreno x Cvitanich (R), 18' Nicolás Leguizamón x Rodríguez (C), 19' Matías Rojas x Piatti (R), Ignacio Lovera x Martínez (R), 27' Ignacio Galván x Domínguez (R), 34' Santiago Pierotti x Bernardi (C), 37' Juan Cáceres x Pillud (R), 42' Yeiler Góez x Castro (C).

Amonestados: Martínez (R), Garcés, Rodríguez y Bernardi (C).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: San Juan del Bicentenario.