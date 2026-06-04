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España no pudo con Irak en un amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de España igualó 1-1 con Irak en el estadio Municipal de Riazor, en un amistoso preparatorio para el Mundial

4 de junio 2026 · 19:19hs
España no pudo con Irak en un amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de España igualó 1-1 con Irak en el estadio Municipal de Riazor, la casa del Deportivo La Coruña, en un amistoso preparatorio para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

España se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo con un gol de Ferran Torres, mientras que la igualdad llegó por intermedio del lateral Merchas Doski a los 26 minutos.

El conjunto español seguirá su preparación rumbo al Mundial enfrentando a Perú el lunes 8 de junio en México; por su parte, Irak jugará con Venezuela el martes 9 en Estados Unidos.

La primera llegada se produjo a los siete minutos, cuando el mediocampista Alex Baena recibió por la izquierda del área rival, enganchó y remató al segundo palo con un disparo bajo que rozó a un defensor, se ajustó al poste y fue atajado por el arquero Ahmed Basil.

El primer gol llegó a los 15 minutos gracias a un veloz contraataque: Ferran Torres recibió cerca de la mitad de la cancha, corrió de derecha a izquierda hasta entrar al área y definió con un zurdazo bajo.

Once minutos después, Irak igualó en su única llegada clara: un remate al segundo palo de Merchas Doski desde la banda izquierda sorprendió al arquero Joan García, que esperaba un centro, y subió al marcador.

A los 28 minutos, un pase en profundidad de Torres dejó a Dani Olmo en posición de remate; el mediocampista disparó de primera por la derecha pero no pudo superar a Basil. En el minuto 39, Ferran Torres recuperó una pelota en la frontal y probó con un disparo rápido que rozó el travesaño y se fue desviado.

En la segunda mitad, a los 13 minutos, un desborde por la derecha de Baena terminó en un centro atrás que Gonzalo García remató de primera, pero el balón se fue por encima del travesaño. El partido también estuvo marcado por la ausencia de Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, que continúa recuperándose de una dolencia en el isquiotibial izquierdo y se prepara para su primer Mundial.

El resumen de España e Irak

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España Irak amistoso
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