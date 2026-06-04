La nueva Escuela Echeverría entra en su etapa final: cómo será el moderno complejo educativo

La construcción del nuevo establecimiento en el norte de la ciudad de Santa Fe entra en su etapa final. Contará con más de 5.500 metros cuadrados cubiertos, 11 aulas, nueve talleres, biblioteca, comedor y espacios deportivos para uso escolar y comunitario.

La construcción del nuevo edificio de la Escuela N° 481 “Dr. Esteban Echeverría” avanza hacia su finalización y ya registra un progreso superior al 95%

La construcción del nuevo edificio de la Escuela N° 481 “Dr. Esteban Echeverría” avanza hacia su finalización y ya registra un progreso superior al 95% . La obra, que se desarrolla en el norte de la ciudad de Santa Fe , permitirá que la institución cuente por primera vez en más de siete décadas con un edificio propio, diseñado especialmente para las necesidades de su comunidad educativa.

En los últimos días, alumnos, docentes, directivos y exintegrantes de la escuela recorrieron las instalaciones junto a autoridades provinciales y pudieron observar el estado de avance de una de las obras educativas más importantes que actualmente ejecuta el Gobierno de Santa Fe en la capital provincial.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que se trata de una intervención estratégica para la educación pública santafesina y recordó que la construcción había sido licitada años atrás, pero nunca se había puesto en marcha. “Fue una de las obras que el gobernador Maximiliano Pullaro decidió reactivar al inicio de la gestión para dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad educativa”, señaló.

Un complejo educativo moderno y equipado

El proyecto contempla la construcción de un edificio escolar de más de 5.500 metros cuadrados, al que se suma un gimnasio semicubierto de 900 metros cuadrados con vestuarios, sanitarios, cantina y depósito.

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La nueva escuela contará con un hall de ingreso semicubierto, 11 aulas, nueve espacios destinados a talleres, biblioteca, sala multimedial, Salón de Usos Múltiples (SUM), áreas administrativas, cocina, comedor y sectores específicos para la cooperadora escolar y facilitadores pedagógicos.

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Además, el complejo incluirá un playón deportivo y espacios recreativos que también podrán ser utilizados para actividades abiertas a la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre la institución y el barrio.

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Un sueño que está cerca de concretarse

La directora de la Escuela Echeverría, Sonia Suppo, expresó su emoción al recorrer las nuevas instalaciones junto a estudiantes y docentes. Recordó que la institución lleva 73 años funcionando en edificios prestados y que desde 2021 comparte espacios con otras cinco escuelas.

“Es un placer caminar por la nueva escuela y ver la alegría de los estudiantes, que ya imaginan cómo será habitar estos espacios”, afirmó.

La expectativa también se refleja entre los alumnos. Christian Dorato, presidente del Centro de Estudiantes, destacó que la concreción de la obra representa el resultado de años de reclamos y del trabajo sostenido de toda la comunidad educativa.

Con la construcción en su etapa final, la Escuela Echeverría se prepara para inaugurar un edificio propio que mejorará las condiciones de enseñanza y aprendizaje de cientos de estudiantes y se convertirá en un nuevo punto de referencia para el norte de la ciudad.