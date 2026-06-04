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Peinipil se gana en Colón un lugar entre los mejores laterales de la Primera Nacional

Un relevamiento estadístico de la Primera Nacional ubicó a Mauro Peinipil de Colón entre los laterales destacados en intercepciones y carreras progresivas

Ovación

Por Ovación

4 de junio 2026 · 15:55hs
Peinipil se gana en Colón un lugar entre los mejores laterales de la Primera Nacional

Prensa Colón

Mientras Colón continúa firme en la pelea por los primeros puestos de la zona A de la Primera Nacional, el rendimiento de varios de sus jugadores empieza a reflejarse también en los números. Entre ellos aparece un nombre que viene consolidándose fecha tras fecha: Mauro Peinipil.

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El lateral rojinegro figura dentro del Top 10 de la categoría en un relevamiento estadístico difundido por @datamoroni, que analizó a los defensores con mejor desempeño en dos aspectos clave del juego moderno: las intercepciones y las carreras de progresión.

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Se trata de una combinación que no suele ser habitual. Por un lado, las intercepciones reflejan capacidad de lectura, anticipación y solidez defensiva. Por el otro, las carreras progresivas muestran la influencia de un futbolista para romper líneas, avanzar con la pelota y aportar en la construcción ofensiva.

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Peinipil se destaca en un ranking que confirma su importancia en Colón

En ese selecto grupo de laterales aparece Peinipil, quien viene sosteniendo un nivel parejo desde el comienzo de la temporada y se transformó en una pieza importante dentro del esquema sabalero. Más allá de no ser uno de los jugadores que habitualmente se lleva los flashes, sus estadísticas confirman una realidad que se observa cada fin de semana. El defensor no solo cumple en la marca, sino que también se anima a ser una vía de salida para el equipo, aportando recorrido y despliegue por su sector.

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El dato adquiere todavía más valor teniendo en cuenta la exigencia de una categoría tan física y competitiva como la Primera Nacional, donde los laterales suelen estar obligados a cumplir múltiples funciones durante los 90 minutos.

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En la previa del compromiso de este domingo ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López, un partido clave en la lucha por los puestos de privilegio de la zona A, el reconocimiento estadístico aparece como una muestra más del crecimiento que viene mostrando el futbolista rojinegro.

Colón encuentra en sus individualidades argumentos para sostener su campaña y, entre ellas, Mauro Peinipil comienza a destacarse en un rubro que combina sacrificio, inteligencia táctica y protagonismo ofensivo. Los números lo respaldan: hoy está entre los laterales más influyentes de la Primera Nacional.

Colón Mauro Peinipil Primera Nacional
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