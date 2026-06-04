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La reserva de Unión le ganó a Godoy Cruz y sueña con llegar a los playoffs

Con un gol de Agustín Benavídez en el segundo tiempo, Unión venció 1-0 a Godoy Cruz por la fecha 16 del Apertura Proyección y se acerca a la zona de playoffs

Ovación

Por Ovación

4 de junio 2026 · 16:58hs
La reserva de Unión le ganó a Godoy Cruz y sueña con llegar a los playoffs

Prensa Unión

Por la fecha 16, la reserva de Unión derrotó este jueves por 1-0 a Godoy Cruz gracias a un gol de Agustín Benavídez a los 28 minutos del segundo tiempo, por la fecha 16 de la zona A del Apertura Proyección y sostiene sus chances de luchar por entrar en los playoffs.

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El Tate sabía que necesitaba ganar para mantenerse en carrera y no dejar escapar el tren de los puestos de clasificación. Lo hizo en una cancha complicada, mostrando carácter para resolver un partido cerrado y de pocas diferencias. La aparición de Benavídez terminó inclinando la balanza para los santafesinos, que celebraron una victoria fundamental en un momento decisivo de la competencia.

Con este resultado, Unión alcanzó las 23 unidades y quedó a solo tres puntos de Rosario Central, que actualmente ocupa el último puesto de acceso. Una distancia que alimenta la esperanza cuando apenas quedan jornadas por disputarse y todo sigue abierto.

El triunfo en Mendoza no solo significó sumar de a tres. También representó una inyección anímica para un plantel que viene peleando desde atrás y que se niega a bajarse de la lucha por un lugar entre los mejores de la categoría. Ahora el foco estará puesto en el lunes 8 de junio cuando, desde las 15, recibirá a Atlético Tucumán por la fecha 17 en otro compromiso que tendrá aroma a final.

Formaciones de Godoy Cruz y Unión

Godoy Cruz: Nicolás Claa; Matías Funes, Ignacio Persia, Agustín Pérez, Lautaro Rivarola, Elián Coria, Tiago Funes, Julián Alberti, Kevin Valdéz, Benjamín Rojas y Tomás Pesce. DT: Osvaldo Miranda.

Unión: Juan Kuverling; Nazareno Fazzi, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Santino Vera y Lucas Peresutti; Facundo Iacono, Lucas Cacciabué y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.

Unión Reserva Godoy Cruz
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