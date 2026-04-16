Tiene 37 años y está acusada de ejercer sin título habilitante durante más de cuatro años, realizar diagnósticos y cobrar sesiones de terapia. La fiscalía también le atribuye estafas a instituciones y pacientes, además del uso de documentación falsa.

Imputaron a la falsa psicóloga: revelan cómo cayó la mujer que atendía a adultos mayores en un centro de día y un geriátrico

Una mujer de 37 años, identificada por sus iniciales MPL , fue imputada por ejercer como psicóloga sin contar con título habilitante en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo .

La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Rosana Peresín ante el juez Leandro Lazzarini , en una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.

Según se informó, la mujer permanece detenida desde el lunes pasado y la audiencia de medidas cautelares se realizará en las próximas horas.

Cómo operaba

De acuerdo a la investigación, la imputada se hizo pasar por psicóloga de forma habitual entre 2019 y el momento de su detención, desplegando su actividad tanto en instituciones como en el ámbito privado.

“Con ese ejercicio ilegal de la profesión, puso en riesgo la salud mental de numerosos pacientes”, sostuvo la fiscal, quien además advirtió que la maniobra generó perjuicios económicos a distintas instituciones.

Para sostener el engaño, la mujer exhibía copias de un diploma apócrifo que supuestamente acreditaba su título como Licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). Sin embargo, se constató que solo había cursado cuatro materias de la carrera.

Además, se promocionaba en redes sociales y plataformas digitales como especialista en geriatría, estética y acompañamiento terapéutico a domicilio para adultos mayores, lo que le permitía captar pacientes y oportunidades laborales.

Estafas a instituciones y pacientes

La fiscalía también le atribuyó estafas en perjuicio de dos centros de día de Santo Tomé y un geriátrico de Sauce Viejo, donde la mujer realizaba diagnósticos, historias clínicas y acompañamientos psicológicos sin contar con formación ni habilitación.

“Les hizo creer a los responsables de esos establecimientos que tenía las condiciones y aptitudes propias del título falso que ostentaba”, remarcó Peresín.

En paralelo, se le imputa haber estafado a una adolescente y a su madre, quienes contrataron sus servicios de manera particular entre mayo y noviembre del año pasado. Según la acusación, les cobró por sesiones de psicoterapia que brindó de forma ilegal en la ciudad de Santa Fe.

Cómo se inició la investigación

El caso se originó a partir de una denuncia del Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción, que detectó irregularidades en la documentación presentada por la mujer.

La alerta se encendió cuando un geriátrico solicitó verificar un código QR incluido en un documento que la imputada había presentado para acreditar su matrícula. “Ese método de verificación es ajeno a los colegiados reales, por lo que la consulta motivó la indagación”, explicó la fiscal.

Tras reunir las pruebas, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la detención, que se concretó el lunes en un centro de día de Santo Tomé, donde la mujer se encontraba trabajando como psicóloga al momento del operativo.

Los delitos imputados

A MPL se le atribuyeron los delitos de estafa, uso de documento falso, usurpación de título, arrogación de títulos profesionales y ejercicio ilegal del arte de curar.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso expone los riesgos del ejercicio ilegal de profesiones vinculadas a la salud y el impacto que estas maniobras pueden tener tanto en pacientes como en instituciones.