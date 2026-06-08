Varios nadadores de Unión fueron convocados a la selección nacional

Unión tiene varios nadadores que fueron citados a la selección Argentina para competir en el Panamericano Junior en Colombia y la Copa Brasil de aguas abiertas que necesitan apoyo económico

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos tiene en el radar a varios integrantes del equipo de natación de Unión de Santa Fe que vienen de tener muy buenas actuaciones en las competencias que les tocó afrontar. Por ello, merced a esos buenos rendimientos es que han llegado las convocatorias para integrar la selección Argentina, que competirá en el Panamericano Junior en Panamá y en la Copa Brasil de aguas abiertas. No todo es tan sencillo, ya que los chicos requieren apoyo económico para poder viajar a competir para la celeste y blanca.

Tras haber competido con éxito en el Trofeo Promesas Olímpicas 2026, que se desarrolló en Santiago de Chile, con los nadadores Adolfo Schweighofer, Stéfano Baroni, Felipe Iriarte Altamirano, Martina Pietroni, y Josefina Ramírez, ahora llegan dos desafíos, uno en pileta en Ibagué, Colombia, y el otro, en Fortaleza, al norte de Brasil. Para ello, los chicos requieren apoyo económico puesto que los valores de traslado, alojamiento y racionamiento son muy costosos, y en dólares.

Nadadores de Unión en el radar de la selección Argentina

"Estamos atravesando un año muy positivo en cuanto a resultados y sobre todo convocatoria a seleccionados nacionales. En lo que va de la temporada tuvimos también convocatorias al torneo de promesas sudamericanas de infantiles y menores, en el cual seis chicos fueron parte de la delegación. También tuvimos dos nadadores en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá, y otros dos al Mundial Juvenil de aguas abiertas" comenzó describiendo Diego Garbarino.

image Los deportistas unionistas fueron convocados para competir en Colombia y Brasil.

Junto al profesor Adrián Tur tienen a su cargo el área de alto rendimiento de natación de Unión, y comentó que "en la última instancia están convocados ahora para dos eventos internacionales. En el Panamericano Junior, son seis nadadores citados, y otros cuatro para la copa Brasil de aguas abiertas. Estamos muy contentos pero bueno, al mismo tiempo es un poco ambigua la situación porque si bien nos ponen muy contentos por la convocatoria hay una cuestión que es los recursos".

Agregó que "las convocatorias algunas son bajo una modalidad denominada autofinanciada en la que los chicos tienen que juntar el dinero para poder viajar. Es el caso de estos últimos dos eventos que mencioné recientemente, en el cual el viaje a Colombia al Panamericano Junior tienen que reunir 3.500 dólares aproximadamente, y los que viajan a Fortaleza, a la Copa Brasil de aguas abiertas unos 1.800 dólares".

Como no es sencillo contar con esos valores, y los bolsillos están un poco flacos, hay que recurrir a la empatía de aquellos que apuestan a apoyar deportistas jóvenes que se destacan en la natación. Garbarino explicó que "para poder viajar los chicos armaron una rifa para juntar los fondos. Así que bueno, invitamos a quienes quieran colaborar, se puede contactar con ellos. Para ello están los alias para que los que quieran comprar o aceptan también donaciones o cualquier ayuda que pueda recibir para poder asistir a estos dos eventos es bienvenida".

image Para ayudar a que puedan representar a nuestro país se puede adquirir el bono contribución.

Los nadadores de Unión a la selección nacional

* Magalí González: Campeona Nacional en 200 metros Espalda. Convocada a la Selección Nacional Juvenil 2025 y 2026.

* Ana Aicardi: Campeona Nacional en 200 metros Pecho. Convocada a la Selección Nacional Juvenil 2025 y 2026.

* Camila Rucci: Subcampeona Nacional en 800 metros Libre. Convocada a la Selección Nacional Juvenil 2026.

* Ian Furlán: Campeón Nacional en 100 y 200 metros Libre. Convocado a la Selección Nacional Juvenil 2025 y 2026.

* Anabella Primón: 2.º puesto del Ranking Nacional de Aguas Abiertas. Convocada a la Selección Nacional Juvenil 2025 y 2026.

* Tomás Jouglard: N.º 1 del Ranking Nacional de Aguas Abiertas y clasificado al Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026.

* Alan Venencia: 3.º puesto del Ranking Nacional de Aguas Abiertas y convocado a la Selección Nacional Juvenil 2026.

Cómo ayudar a los nadadores de Unión con las rifas

-Ana Aicardi (números 1 a 150): alias: Colombia.ana

-Maga González (números 151 al 300) alias: magagonzalezz25

-Camila Rucci (número 301 a 450) alias: cami.panam.mp

-Ian Furlán (número 601 a 750) alias: ian.natacion

-Ana Primón (número 751 a 900) alias: ana.copabrasil2026