Colón se desinfla: los números que explican el preocupante bajón

El empate ante Ciudad Bolívar profundizó una tendencia negativa que comenzó hace varias fechas en Colón. El equipo de Ezequiel Medrán perdió terreno en la pelea por la punta.

El 0-0 frente a Ciudad Bolívar en el Brigadier López dejó mucho más que dos puntos perdidos para Colón . El resultado volvió a exponer una realidad que viene acompañando al equipo desde hace varias jornadas y que hoy se refleja claramente en la tabla de posiciones.

El Sabalero cayó al quinto puesto de la Zona B luego de la victoria de Ferro como visitante, y ahora quedó a cinco unidades del líder Deportivo Morón, que se quedó con el clásico ante Almirante Brown por 1-0.

Más allá de que todavía queda mucho campeonato por delante, los números empiezan a encender señales de alerta.

Una cosecha cada vez más pobre para Colón

El equipo de Ezequiel Medrán atraviesa su tramo más flojo desde el inicio del torneo. Colón apenas sumó cuatro de los últimos 12 puntos que disputó y consiguió solamente nueve de los últimos 24 en juego.

La producción contrasta con el arranque que lo había llevado a ubicarse entre los protagonistas del certamen y hoy lo encuentra persiguiendo desde atrás a los equipos que lideran la zona.

La falta de victorias comenzó a impactar directamente en la tabla y también en el ánimo de un plantel que no logra sostener la regularidad que mostró durante buena parte de la primera rueda. La gente se lo hizo saber a los jugadores en el entretiempo y en el final del duelo ante Ciudad Bolívar.

El gol, el principal problema de Colón

Si hay un dato que resume el presente ofensivo de Colón es el de Alan Bonansea. El delantero acumula diez partidos consecutivos sin convertir, una sequía que coincide con la caída en el rendimiento colectivo del equipo.

Más allá de que el atacante sigue generándose oportunidades, la falta de eficacia se transformó en una preocupación creciente para el cuerpo técnico.

Y el encuentro ante Ciudad Bolívar fue una muestra evidente de ello. A excepción de un remate que terminó estrellándose en un palo, Colón prácticamente no generó situaciones claras de gol. De hecho, fue uno de los partidos donde menos peligro creó frente al arco rival en toda la temporada.

El Brigadier sostiene la ilusión de Colón

Paradójicamente, el bajón general encuentra una excepción en el rendimiento como local. Colón sigue invicto en el Brigadier López, donde obtuvo cinco triunfos y cuatro empates.

En Santa Fe sumó 19 de los 26 puntos que posee en el campeonato, convirtió 12 goles y recibió apenas cinco. Los números reflejan una efectividad del 70,37%, propia de un equipo que pelea en los puestos de arriba.

Sin embargo, esa fortaleza no alcanza para compensar las dificultades que aparecen lejos de casa.

El gran desafío está afuera para Colón

La verdadera deuda del equipo sigue estando como visitante. Fuera de Santa Fe, Colón ganó apenas un partido, empató cuatro y perdió dos.

En siete encuentros anotó seis goles y recibió ocho, obteniendo solamente siete puntos sobre 21 posibles, lo que representa una efectividad del 33,33%. Y justamente allí aparece uno de los principales desafíos para Medrán.

El calendario le presenta tres compromisos consecutivos fuera de casa que podrían marcar el rumbo de la temporada y también del ciclo del entrenador.

LEER MÁS: Medrán, sincero en Colón: "Me hago responsable de no encontrarle la vuelta a la falta de triunfos"

Primero visitará a Defensores de Belgrano, luego afrontará un exigente compromiso frente a Chaco For Ever y, tras el receso, abrirá la segunda rueda ante Deportivo Madryn.

Tres pruebas de riesgo para un Colón que necesita volver a ganar, recuperar contundencia y demostrar que todavía está en condiciones de pelear por el ascenso. Porque los números empiezan a mostrar una tendencia preocupante y el margen de error se reduce cada fecha un poco más.