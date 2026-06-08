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El Centro de Tiro Deportivo comienza a tomar forma en Recreo

Juegos Suramericanos 2026: el gobierno provincial finalizó el montaje de butacas en el Centro de Tiro Deportivo que se ejecuta en la ciudad de Recreo

8 de junio 2026 · 09:29hs
Avanza la obra en el Centro de Tiro Deportivo en el ex Liceo de Recreo.

Avanza la obra en el Centro de Tiro Deportivo en el ex Liceo de Recreo.

El gobierno provincial continúa con la puesta a punto para recibir los Juegos Suramericanos 2026 y no detiene su marcha con las obras de infraestructura deportiva necesarias para la competencia. En Recreo, el Centro de Tiro Deportivo superó el 90 % de avance y ya se completaron tareas claves para su finalización y funcionamiento ideal.

“Esta obra marcará un hito en la ciudad de Recreo y dejará a la Provincia de Santa Fe lista para recibir competencias oficiales e internacionales de tiro deportivo una vez finalizados los Juegos”, destacó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

Sobre el nuevo Centro de Tiro Deportivo, y tras varios meses trabajando en toda la estructura metálica que le dio forma a este nuevo recinto en el predio del ex Liceo Militar General Belgrano, ahora los trabajos se concentran en las terminaciones interiores y el equipamiento del complejo.

La obra fue proyectada bajo estándares internacionales para albergar competencias oficiales de tiro deportivo durante los Juegos Suramericanos, además de consolidarse posteriormente como un espacio de referencia para el deporte de alto rendimiento en el país.

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El gobierno provincial culmin&oacute; con el montaje de las butacas para uno de los escenarios de los Juegos Suramericanos 2026.

El gobierno provincial culminó con el montaje de las butacas para uno de los escenarios de los Juegos Suramericanos 2026.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, destacó que “esta obra, al igual que las que llevamos adelante en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, buscan convertir a la Provincia en la capital del deporte y dejarán un importante legado una vez finalizados los Juegos”.

Un complejo deportivo de nivel internacional

El Centro de Tiro Deportivo fue diseñado para alojar todas las disciplinas vinculadas al tiro olímpico. El programa incluye 30 líneas de tiro para el campo cubierto de 10 metros, 20 líneas para 25 metros, 30 líneas para 50 metros y tres campos de escopeta para disciplinas Skeet y Trap, además de áreas complementarias y logísticas destinadas a delegaciones y organización de competencias.

El edificio cuenta con ingresos diferenciados para deportistas y público general, circulaciones independientes y un gran patio central que organiza funcionalmente los distintos sectores del complejo, priorizando condiciones de habitabilidad, confort y accesibilidad universal.

Avances en terminaciones y equipamiento

En cuanto a los avances, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, contó que “actualmente, uno de los principales hitos de la obra es la colocación de los revestimientos de madera semidura en los sectores de parabalas correspondientes a los campos de tiro de 25 y 50 metros. Estos trabajos forman parte de los sistemas de seguridad reglamentarios exigidos para la práctica deportiva y, al mismo tiempo, aportan identidad arquitectónica a los espacios exteriores del complejo”.

“En paralelo, finalizó la colocación de butacas en los sectores destinados al público y espectadores. El proyecto contempla capacidad para aproximadamente 450 personas en los campos de tiro y otras 210 en el sector de escopeta, permitiendo albergar competencias internacionales y grandes eventos deportivos”, añadió el funcionario.

centro Recreo Tiro Deportivo
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