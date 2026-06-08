Madelón espera definiciones y Unión demora el arranque de la pretemporada

Mientras la dirigencia trabaja para resolver cuestiones económicas e institucionales, Leonardo Madelón aguarda certezas sobre el proyecto deportivo antes de dar el sí definitivo.

Unión atraviesa días clave para comenzar a delinear la segunda parte de la temporada. La prioridad absoluta de la dirigencia sigue siendo asegurar la continuidad de Leonardo Madelón, aunque el entrenador todavía espera respuestas concretas antes de comprometerse definitivamente con el proyecto rojiblanco.

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En este contexto, la pretemporada que estaba prevista para comenzar el próximo 15 de junio podría sufrir una postergación. El motivo principal es que Madelón recién estaría llegando a Santa Fe el 16 de junio, por lo que no se descarta que el inicio de los trabajos se traslade algunos días para que el DT encabece personalmente el arranque de la preparación.

Madelón espera respuestas sobre el futuro del plantel de Unión

Más allá de las cuestiones económicas, el entrenador pretende conocer con precisión cuál será el proyecto deportivo que Unión llevará adelante durante el próximo semestre.

Madelón considera fundamental saber con qué plantel contará, cuáles serán las bajas, qué posibilidades existen de retener a los jugadores más importantes y qué esfuerzo realizará la dirigencia para reforzar posiciones clave.

Unión uno por uno

Por eso, antes de cerrar definitivamente su continuidad, el DT pretende tener un panorama mucho más claro sobre el escenario que enfrentará en los próximos meses.

La posible salida de varios futbolistas importantes es uno de los puntos que más atención genera.

Mateo Del Blanco aparece en la órbita del Racing de Estrasburgo de Francia, mientras que Rafael Profini contaría con una propuesta del Shakhtar Donetsk. A su vez, Maizon Rodríguez fue vinculado con Botafogo y también surgieron versiones desde Avellaneda que lo colocan en el radar de Independiente. Matías Mansilla, en tanto, interesa en Nacional de Uruguay.

La lista de jugadores observados desde otros mercados también incluye a Lautaro Vargas y Julián Palacios, dos futbolistas que podrían recibir ofertas durante este receso.

Las deudas que Unión intenta resolver

Paralelamente, la dirigencia trabaja para ordenar varios frentes económicos que considera prioritarios.

El principal objetivo es levantar la inhibición que pesa sobre el club en FIFA por la deuda con el delantero ecuatoriano José Angulo, una situación que condiciona cualquier planificación vinculada al mercado de pases.

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Pero no es el único compromiso pendiente. También existen deudas con Juventud de Las Piedras por la compra de Maizon Rodríguez, con Sportivo Las Parejas por Diego Armando Díaz y con Belgrano por la adquisición de Agustín Colazo.

A eso se suman otros compromisos menores que forman parte del panorama financiero que la conducción rojiblanca intenta acomodar antes de avanzar definitivamente con la planificación deportiva.

Mientras tanto, en Unión reina el optimismo respecto a la continuidad de Madelón, aunque las próximas jornadas serán determinantes para terminar de definir un proyecto que todavía tiene varios capítulos abiertos antes de ponerse en marcha.