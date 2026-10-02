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Mirtha Legrand avanza en su recuperación y espera el alta: qué dice el último parte médico

La conductora, de 99 años, permanece en una habitación común del Sanatorio Mater Dei y recibe seguimiento kinésico, nutricional y clínico. El próximo parte será difundido el lunes, si no se producen cambios.

2 de octubre 2026 · 19:39hs
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Mirtha Legrand. La conductora de 99 años avanza en su recuperación en una habitación común del Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand. La conductora de 99 años avanza en su recuperación en una habitación común del Sanatorio Mater Dei.

A dos semanas de su internación por un cuadro compatible con neumopatía, el Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. Según informó la institución, la conductora de 99 años continúa en proceso de recuperación con el objetivo de regresar a su casa.

El último comunicado oficial señala que La Chiqui permanece en una habitación común y continúa bajo seguimiento de los equipos de kinesiología, nutrición y clínica médica. El parte fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Qué dice el último parte médico

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa. Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”, indicó el comunicado difundido este viernes 2 de octubre.

El documento no establece una fecha concreta para el alta médica, aunque confirma que el objetivo de esta etapa es completar su recuperación para que pueda regresar a su domicilio.

El sanatorio también agradeció especialmente “el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia” durante la internación.

“De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, informó además la institución.

Cómo fue su evolución durante los últimos días

La actualización de este viernes se conoció después de varios partes que habían informado una evolución favorable del cuadro respiratorio.

El miércoles 30 de septiembre, el Mater Dei había comunicado que Mirtha se encontraba “muy bien” de la neumopatía y en “franca mejoría”, además de permanecer en una habitación común y acompañada por su familia.

Previamente, el 25 de septiembre, el sanatorio había informado que la conductora evolucionaba favorablemente y que incrementaba su actividad física con el equipo de kinesiología. En aquella oportunidad, la institución había señalado que continuaría internada hasta completar su recuperación.

Una internación que comenzó el 18 de septiembre

Mirtha Legrand permanece internada desde el 18 de septiembre, cuando regresó al Sanatorio Mater Dei luego de haber recibido el alta unos días antes.

En esa oportunidad, el centro médico informó que había ingresado por un cuadro compatible con neumopatía y que quedaría internada para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.

La conductora había tenido una primera internación a comienzos de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial y recibió el alta el 13 de ese mes para continuar la recuperación en su domicilio. Cinco días después volvió a ser hospitalizada.

Cuándo habrá una nueva actualización

Por el momento, el último parte oficial indica que Mirtha continúa internada y atravesando el proceso de recuperación necesario para recibir el alta.

Si su evolución se mantiene sin cambios, el próximo parte médico será difundido el lunes 5 de octubre por el Sanatorio Mater Dei. Hasta entonces, la institución continuará informando oficialmente sobre su estado de salud a través de sus partes médicos.

Mirtha Legrand parte médico salud recuperación
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