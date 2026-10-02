Malena Santillán, de Unión al Mundial: otra convocatoria para representar a la Argentina

Malena Santillán que representa a Unión fue confirmada por la CADDA para integrar la Selección Argentina que competirá en el Mundial de Beijing.

Malena Santillán sigue sumando capítulos internacionales a un 2026 inolvidable. La nadadora de Unión fue oficialmente convocada para integrar la Selección Argentina que participará del Campeonato Mundial de Natación en pileta corta, que se desarrollará del 1 al 6 de diciembre en Beijing, China.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos confirmó la nómina que también integran Macarena Ceballos, Cecilia Dieleke y Agostina Hein , junto con los entrenadores Gustavo Roldán, Walter Rodríguez y Sebastián Montero.

Malena llega al Mundial después de brillar en Santa Fe

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento para la nadadora nacida en San Francisco, que viene de tener una actuación destacada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En la competencia disputada en la región, Santillán se consagró campeona suramericana en los 200 metros espalda, con un registro de 2:10.99, que además significó un nuevo récord de campeonato.

Pero su participación no terminó allí. Malena también consiguió la medalla de plata en los 400 metros libre, integró la posta argentina 4x200 libre, que subió al podio, y finalizó cuarta en los 800 metros libre.

Su rendimiento en Santa Fe fue uno de los argumentos que acompañaron un año en el que volvió a instalarse entre las principales exponentes de la natación argentina.

Beijing, otro desafío para la nadadora de Unión

El Mundial de pileta corta será una nueva experiencia internacional para Santillán, que en 2026 ya tuvo participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá, donde obtuvo cuatro medallas de oro y dos de plata, y posteriormente compitió en el Pan Pacific Swimming Championships, en Estados Unidos.

En Beijing, la representante de Unión competirá en los 200 metros espalda, una de las pruebas en las que viene construyendo buena parte de su crecimiento deportivo.

La cita mundialista se desarrollará en el Centro Acuático Nacional de Beijing, el emblemático “Cubo de Agua”, escenario de los Juegos Olímpicos de 2008. Allí, Santillán tendrá la posibilidad de medirse nuevamente con algunas de las principales figuras de la natación internacional.

Para Malena, será el cierre de un año de enorme actividad con la camiseta argentina y otro paso importante dentro de una carrera que mantiene como horizonte los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La nadadora de Unión vuelve a ser convocada a la Selección y tendrá en Beijing una nueva oportunidad para representar al país en una competencia de primer nivel mundial.