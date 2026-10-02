El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Colón llega al encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires necesitado de ganar para meter presión arriba y será clave ser regular en un aspecto

Colón encontró en el segundo tiempo una de sus principales fortalezas a lo largo de la Primera Nacional . Sin embargo, para afrontar con mayores certezas la recta final del campeonato, tiene un aspecto que necesita corregir: lograr mayor regularidad durante los 90 minutos .

Este sábado, desde las 15, recibirá a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 32 de la Zona A, con una necesidad de volver a ganar en el Brigadier López por segunda vez en fila para seguir presionando en la pelea por los puestos de arriba. El empate ante All Boys dejó interrogantes y Colón tendrá ahora la posibilidad de despejarlos en el escenario donde mejores respuestas suele encontrar. Pero más allá de los resultados, hay un dato que permite explicar una de las particularidades del equipo durante el torneo.

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Colón, mejor en los complementos

El Sabalero rinde mucho mejor después del descanso. En los segundos tiempos alcanza una eficacia del 51%, registro que lo ubica entre los cuatro mejores equipos de toda la divisional en ese apartado. La historia cambia cuando se observan los primeros 45 minutos. Allí, Colón presenta una eficacia del 45%, un porcentaje que lo coloca en el undécimo lugar de la categoría.

Colón, entre los mejores en los segundos tiempos.

La diferencia no es menor. Mientras el equipo logra posicionarse entre los protagonistas del campeonato cuando los partidos ingresan en su segunda mitad, durante los primeros tiempos su rendimiento estadístico queda bastante más atrás.

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Por eso, ante Estudiantes aparece una cuestión que va más allá de la obligación de sumar de a tres. Colón necesita conseguir que su rendimiento no dependa tanto de lo que pueda producir después del entretiempo. En esta instancia del torneo, claro está, los números quedan en segundo plano cuando la pelota empieza a rodar. Lo que importa es ganar, sumar y seguir escalando. Pero en una etapa donde cada detalle puede terminar influyendo, equilibrar sus dos versiones puede ser otra de las claves para que Colón llegue mejor preparado al Reducido.