Uno Santa Fe | Colón | Colón

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Colón llega al encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires necesitado de ganar para meter presión arriba y será clave ser regular en un aspecto

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 15:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Colón encontró en el segundo tiempo una de sus principales fortalezas a lo largo de la Primera Nacional. Sin embargo, para afrontar con mayores certezas la recta final del campeonato, tiene un aspecto que necesita corregir: lograr mayor regularidad durante los 90 minutos.

• LEER MÁS: Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

Este sábado, desde las 15, recibirá a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 32 de la Zona A, con una necesidad de volver a ganar en el Brigadier López por segunda vez en fila para seguir presionando en la pelea por los puestos de arriba. El empate ante All Boys dejó interrogantes y Colón tendrá ahora la posibilidad de despejarlos en el escenario donde mejores respuestas suele encontrar. Pero más allá de los resultados, hay un dato que permite explicar una de las particularidades del equipo durante el torneo.

• LEER MÁS: Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Colón, mejor en los complementos

El Sabalero rinde mucho mejor después del descanso. En los segundos tiempos alcanza una eficacia del 51%, registro que lo ubica entre los cuatro mejores equipos de toda la divisional en ese apartado. La historia cambia cuando se observan los primeros 45 minutos. Allí, Colón presenta una eficacia del 45%, un porcentaje que lo coloca en el undécimo lugar de la categoría.

Col&oacute;n, entre los mejores en los segundos tiempos.

Colón, entre los mejores en los segundos tiempos.

La diferencia no es menor. Mientras el equipo logra posicionarse entre los protagonistas del campeonato cuando los partidos ingresan en su segunda mitad, durante los primeros tiempos su rendimiento estadístico queda bastante más atrás.

• LEER MÁS: Colón modificaría el esquema y Delfino dispondría de cuatro variantes

Por eso, ante Estudiantes aparece una cuestión que va más allá de la obligación de sumar de a tres. Colón necesita conseguir que su rendimiento no dependa tanto de lo que pueda producir después del entretiempo. En esta instancia del torneo, claro está, los números quedan en segundo plano cuando la pelota empieza a rodar. Lo que importa es ganar, sumar y seguir escalando. Pero en una etapa donde cada detalle puede terminar influyendo, equilibrar sus dos versiones puede ser otra de las claves para que Colón llegue mejor preparado al Reducido.

Colón Estudiantes de Buenos Aires Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon apuesta a futuro y blindo al delantero jeronimo buosi

Colón apuesta a futuro y blindó al delantero Jerónimo Buosi

colon no fue el del clasico, perdio en casa con riestra y le cuesta acomodarse en reserva

Colón no fue el del clásico, perdió en casa con Riestra y le cuesta acomodarse en reserva

colon precisa volver a elevar su efectividad en el brigadier lopez para meter presion

Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

delfino empieza a definir los 11 de colon para recibir a estudiantes de caseros

Delfino empieza a definir los 11 de Colón para recibir a Estudiantes de Caseros

Lo último

Salud mental adolescente: el programa De esto sí se habla ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

Salud mental adolescente: el programa "De esto sí se habla" ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Último Momento
Salud mental adolescente: el programa De esto sí se habla ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

Salud mental adolescente: el programa "De esto sí se habla" ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

Ovación
Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única