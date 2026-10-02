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Una tradición que no se corta: Unión alcanzará una marca inédita ante Boca

Unión visitará este viernes a Boca y llegará a una cifra que refleja una política sostenida en el tiempo: al menos un futbolista surgido de sus divisiones formativas estuvo en el equipo titular durante 275 encuentros oficiales consecutivos.

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 18:23hs
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Una tradición que no se corta: Unión alcanzará una marca inédita ante Boca

Prensa Unión

Unión sumará este viernes un nuevo capítulo a una estadística que distingue su identidad futbolística. Cuando visite a Boca, desde las 21.30, en La Bombonera, alcanzará los 275 partidos oficiales consecutivos con al menos un jugador surgido de las divisiones inferiores en el equipo titular.

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La marca tiene un valor especial por su continuidad y por lo que representa para el club santafesino: el lugar que ocupan los futbolistas formados en casa dentro de la Primera División. A lo largo de este ciclo, el Tatengue sostuvo la presencia de jugadores de sus propias canteras, más allá de los cambios de entrenadores, planteles y contextos deportivos.

La racha de Unión que comenzó en La Bombonera

La coincidencia es tan particular como significativa. La serie comenzó el 24 de noviembre de 2019, precisamente ante Boca y en el mismo escenario en el que Unión buscará extenderla este viernes.

En aquel momento, el entrenador rojiblanco era Leonardo Madelón, quien volvió a estar al frente del equipo y será nuevamente protagonista de esta historia en una visita al Xeneize.

De esta manera, el encuentro tendrá un dato que trasciende lo estrictamente futbolístico. Además de la necesidad de sumar en el Torneo Clausura, Unión tendrá la posibilidad de prolongar una racha que atraviesa distintas etapas de su historia reciente.

Las inferiores, una marca de identidad de Unión

La presencia sostenida de jugadores surgidos de las divisiones formativas constituye una señal de continuidad en la construcción de los planteles de Unión. La cifra de 275 encuentros consecutivos pone en perspectiva el recorrido de una política que permite que futbolistas formados en el club tengan espacio en la máxima categoría.

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Ante Boca, el desafío será mantener esa característica en un partido exigente y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino. Si se confirma la presencia de al menos un juvenil formado en la institución en el once inicial, el Tatengue alcanzará la marca prevista y prolongará una serie que comenzó hace casi siete años.

La historia empezó en La Bombonera, con Madelón como técnico, y tendrá este viernes un nuevo capítulo en el mismo lugar y con el mismo entrenador. Una coincidencia que convierte la visita de Unión en una oportunidad para reafirmar su identidad y alcanzar un registro de 275 partidos consecutivos.

Unión Boca inferiores
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