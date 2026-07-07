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Argentina y Egipto se juegan el pase a cuartos: cómo se comparan los dos países fuera de la cancha

El cruce por los octavos de final del Mundial 2026 también invita a mirar otras estadísticas. Un informe analiza las fortalezas y desafíos de ambos países en materia de energía y desarrollo.

7 de julio 2026 · 08:14hs
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Argentina y Egipto se juegan el pase a cuartos: cómo se comparan los dos países fuera de la cancha

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Argentina y Egipto se juegan el pase a cuartos: cómo se comparan los dos países fuera de la cancha

Un análisis comparativo sobre los sistemas energéticos de Argentina y Egipto, dado a conocer por el ingeniero José Stella, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y especialista en temas energético, revela que ambos países lograron un hito importante: el 100% de acceso a la electricidad para su población. Sin embargo, las similitudes terminan allí.

Las diferencias aparecen al observar la composición de la matriz energética, el consumo eléctrico, el desarrollo de las energías renovables y el impacto ambiental de cada modelo.

Argentina apuesta a diversificar su matriz energética

Actualmente, la matriz energética argentina continúa teniendo una fuerte participación de los combustibles fósiles, que representan aproximadamente el 52% de la generación eléctrica.

No obstante, el país logró incorporar con fuerza otras fuentes como la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía solar y la energía nuclear, lo que le permite avanzar hacia un esquema más equilibrado y con menores emisiones contaminantes.

En los últimos años, el crecimiento de los parques eólicos en la Patagonia y de los proyectos solares en el norte argentino consolidó el proceso de transición energética.

Egipto depende mayoritariamente de los combustibles fósiles

En contraste, el sistema energético egipcio continúa mostrando una fuerte dependencia del gas natural y otros combustibles fósiles.

Según el informe, alrededor del 86% de la electricidad que produce Egipto proviene de fuentes fósiles, mientras que las energías renovables todavía representan una participación reducida.

Aunque el país desarrolla grandes proyectos solares en zonas desérticas y busca incrementar la generación limpia, aún enfrenta un largo camino para diversificar su matriz.

Las energías renovables marcan una diferencia

Uno de los principales contrastes entre ambos países aparece en el origen de la energía limpia.

Argentina combina distintas tecnologías:

  • Energía hidroeléctrica
  • Energía eólica
  • Energía solar
  • Energía nuclear

En Egipto, en cambio, la expansión renovable se concentra principalmente en la energía solar, aprovechando las condiciones climáticas del desierto.

Menor intensidad de carbono en Argentina

Otro aspecto destacado es la intensidad de carbono, indicador que mide la cantidad de dióxido de carbono emitido para producir electricidad.

El informe sostiene que Argentina registra aproximadamente 275 gramos de CO por kilovatio-hora, mientras que Egipto alcanza cerca de 482 gramos de CO por kilovatio-hora, producto de su fuerte dependencia de combustibles fósiles.

Esto implica que el sistema argentino genera menos emisiones para producir la misma cantidad de energía.

Los desafíos energéticos de ambos países

A pesar de los avances, ambos sistemas enfrentan importantes desafíos.

En el caso argentino, los principales objetivos son:

  • ampliar la capacidad de transporte eléctrico;
  • continuar incorporando energías renovables;
  • mejorar la estabilidad del sistema;
  • reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

Egipto, por su parte, busca acelerar la transición hacia fuentes renovables para disminuir las emisiones y reducir su vulnerabilidad frente a los cambios del mercado internacional de hidrocarburos.

El informe concluye que tanto Argentina como Egipto comparten el desafío de garantizar un suministro eléctrico seguro, confiable y sostenible.

Mientras Argentina parte de una matriz más diversificada y con menor impacto ambiental, Egipto deberá profundizar las inversiones en energías limpias para avanzar hacia un modelo energético más equilibrado y resiliente frente al cambio climático.

• LEER MÁS: Scaloni tiene listo el plan de la Selección para buscar el pasaje a cuartos ante Egipto

Argentina Egipto Mundial Energía
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