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Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

Para el cotejo contra Jordania por la fecha 3 del grupo J, hay jugadores de Argentina que deben cuidarse para el cruce de los 16avos de final ante Cabo Verde

27 de junio 2026 · 15:52hs
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Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

La Selección Argentina, que ya conoce a su rival de 16avos de final (será Cabo Verde), cerrará su participación en el Grupo J del Mundial 2026. El compromiso tendrá lugar este sábado, desde las 23, ante Jordania en Dallas. Si bien la Albiceleste ya aseguró el primer puesto de la zona, hay un aspecto del que Lionel Scaloni deberá estar pendiente: el riesgo de suspensión por acumulación de amarillas.

En este sentido, son dos los futbolistas de la Selección que podrían perderse el mano a mano con Cabo Verde por el primero de los mata-mata del Mundial 2026.

Hay dos jugadores de Argentina, en capilla

Son dos los futbolistas de la Selección que vieron la tarjeta amarilla en el Mundial 2026. Hablamos de Leandro Paredes y Facundo Medina. Ambos recibieron la amonestación en el partido con Austria, correspondiente a la segunda fecha de la Copa del Mundo. Aquella jornada, la Albiceleste se impuso 2-0 con dos goles de Lionel Messi.

El lateral por izquierda es el que menos riesgo corre debido a que ocupará un lugar en el banco de suplentes. El titular en ese sector del campo será Nicolás Tagliafico. Por su parte, Leandro Paredes irá desde el inicio por primera vez en la competencia. El mediocampista de Boca deberá prestar especial atención para no perderse el compromiso ante Cabo Verde.

Para el Mundial 2026 FIFA ratificó que las tarjetas amarillas se borrarán en dos ventanas específicas del torneo: una vez concluida la fase de grupos y, posteriormente, al terminar la instancia de cuartos de final. Es decir, ningún futbolista podría perderse la final por acumulación de amarillas.

Esto significa que todos aquellos jugadores que cierren la primera fase con una sola amonestación llegarán limpios a la primera instancia de playoffs.

Argentina Jordania Mundial
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