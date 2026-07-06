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Scaloni tiene listo el plan de la Selección para buscar el pasaje a cuartos ante Egipto

La Selección Argentina tuvo su último entrenamiento antes del enfrentamiento de este martes ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

6 de julio 2026 · 19:31hs
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Scaloni tiene listo el plan de la Selección para buscar el pasaje a cuartos ante Egipto

@Argentina

La Selección Argentina tuvo su último entrenamiento antes del enfrentamiento de este martes ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La práctica se llevó a cabo en Kennesaw University de Georgia y sirvió para ultimar detalles a menos de 24 horas del partido.

De cara a este cruce, el director técnico Lionel Scaloni, mantiene incógnitas. La primera de ellas se presenta en el lateral izquierdo, ya que aún no está definido si estará Facundo Medina, que fue una de las gratas sorpresas de la Scaloneta en este Mundial, o Nicolás Tagliafico, quien tiene experiencia de sobra en partidos de este tipo.

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Por otra parte, en el arco está confirmada la presencia de Emiliano Martínez, mientras que el lateral derecho será Nahuel Molina y la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero, ambos autores de un gol cada uno en el durísimo encuentro donde la Selección argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en los 16avos de final.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul ya tendrían asegurada la titularidad, mientras que el otro lugar será para Leandro Paredes. Finalmente, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, ambos de muy pobres actuaciones en lo que va de este Mundial, pelean por un lugar en la delantera para acompañar al astro Lionel Messi, quien está deslumbrando al mundo pese a sus 39 años.

La posible formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección Egipto Lionel Scaloni
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