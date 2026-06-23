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Borracho festejó el triunfo de la selección con una retroexcavadora y causó un desastre

Ocurrió en Concordia, tras la victoria de Argentina ante Austria. El conductor, de 47 años y completamente ebrio, provocó un choque múltiple con dos heridos y los vecinos lograron reducirlo

23 de junio 2026 · 09:05hs
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Borracho festejó el triunfo de la selección con una retroexcavadora y causó un desastre

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Borracho festejó el triunfo de la selección con una retroexcavadora y causó un desastre

El festejo por la clasificación de la selección argentina a los 16avos de final del Mundial mutó en una tarde de auténtico terror y descontrol en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Un hombre de 47 años decidió salir a celebrar el triunfo de una manera insólita y sumamente peligrosa: se puso al mando de una pesada retroexcavadora en evidente estado de ebriedad. Su descontrolado raid terminó en un choque múltiple que destrozó siete vehículos y dejó a dos personas heridas.

El preocupante episodio se registró este lunes por la tarde, poco después de que concluyera el partido del seleccionado nacional, 2-0 sobre Austria. El conductor comenzó a circular con la maquinaria pesada por las calles de la ciudad y, en su trayecto inicial, embistió de lleno a dos camionetas.

Lejos de deponer su actitud tras el impacto, continuó su marcha y arrasó de forma consecutiva contra otros cinco automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública, informa el diario Uno de Entre Ríos.

Vecinos lograron frenar la locura

La peligrosa secuencia, que de milagro no terminó en una tragedia mayor, finalizó gracias a la rápida reacción de los habitantes de la zona. Al ver el nivel de destrucción y el riesgo latente para cualquiera que transitara por el lugar, un grupo de vecinos se interpuso ante la retroexcavadora, obligó al conductor a detener la marcha y lo hizo descender por la fuerza de la cabina.

El hombre fue reducido y retenido en la calle hasta la llegada del personal policial, que procedió a su inmediata detención. Ante los visibles signos de intoxicación alcohólica que presentaba el detenido, las autoridades solicitaron la presencia de los agentes de Tránsito para realizar el correspondiente test de alcoholemia y avanzar con las actuaciones judiciales.

Dos personas hospitalizadas

Como consecuencia del violento paso de la máquina vial, la peor parte se la llevaron dos hombres que se encontraban dentro de uno de los autos particulares que terminaron embestidos.

Ambos sufrieron diversas heridas y debieron recibir asistencia de urgencia en el lugar por parte de los profesionales del servicio de emergencias locales. Posteriormente, dos ambulancias los trasladaron hacia el hospital mas cercano para una evaluación médica más exhaustiva.

En tanto, los peritos policiales trabajaron en la escena del hecho para determinar el alcance total de los cuantiosos daños ocasionados por el irresponsable festejo.

festejo borracho Concordia
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