Días, horarios y posibles rivales: así es el camino de la Selección Argentina

Luego de que se asegurara el primer puesto del grupo J con la victoria ante Austria y la caída de Jordania, la Albiceleste ya tiene día y horario para su primer partido de eliminación directa

El posible camino hasta la final para la Selección Argentina.

La Selección Argentina le ganó 2-0 a Austria y como Jordania no superó a Argelia, se aseguró el primer lugar del grupo J del Mundial 2026 cuando resta una fecha para finalizar la fase de grupos. Con esto, independientemente de lo que suceda en el tercer compromiso ante los asiáticos, la Albiceleste ya tiene en claro cómo sigue su camino mientras espera por la definición de su rival.

En primer lugar, con la confirmación de su posición en la zona, el conjunto de Lionel Scaloni ya tiene definido el calendario de partidos que le espera de acá a una hipotética final, siempre y cuando supere cada una de las fases. Para que los hinchas ya vayan agendando, este es el calendario con sus días y horarios:

Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19.

Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13.

Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22.

Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16.

Final: Domingo 19 de julio, a las 16.

*Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cuáles son los posibles rivales de la Selección Argentina en el Mundial

Al haberse asegurado el primer puesto, la Selección Argentina chocará en dieciseisavos de final contra el segundo de la zona H , que integran España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay. Por el momento, a falta de una fecha, es Uruguay pero todo se definirá en la última jornada.

Cómo se define el rival de Argentina en 16vos de final

Si gana Uruguay y Cabo Verde empata o pierde, el rival es España.

Si ganan Uruguay y Cabo Verde, el rival es el que peor diferencia de gol tenga de ambos (hoy ambos en cero), y en caso de seguir iguales, el que menos goles a favor tenga (+2 ambos), y finalmente el de peor resultado en la tabla Fair Play (hoy sería 1° Uruguay por una amarilla menos).

Si hay dos empates, el rival se define de la misma forma que el caso anterior, solo que Uruguay y Cabo Verde pelearían por ser 2° en vez de 1°.

Si Cabo Verde gana por menos de 4 goles y Uruguay empata, el rival es Cabo Verde.

Si Cabo Verde gana por 4 goles, desempata el 1° puesto por goles a favor, o fair play, con España.

Si Cabo Verde gana por 4 o más goles y Uruguay empata, el rival es España.

Si Uruguay no gana y gana Arabia Saudita, el rival es Arabia Saudita.

Luego, podría chocar frente a Paraguay o Australia e Irán o Bélgica, en el duelo entre los segundos del Grupo D y G, por los octavos.

En los cuartos de final, los rivales más fuertes a enfrentar serían Portugal (probablemente discutirá su zona con Colombia) y Suiza o Canadá, que se enfrentarán por la zona B, también protagonizada por Bosnia y adversario proveniente del repechaje.

En las semifinales, por la parte superior del lado del cuadro del conjunto de Lionel Scaloni, se podrían presentar: Brasil e Inglaterra, en caso de que los tres lideren sus zonas.

Del otro lado del cuadro, quedarán los que reinen en las zonas E, I, F, H y G. Es decir, el conjunto nacional sólo se cruzaría con Alemania, Francia, Países Bajos y España en una hipotética final. Para eso, los cinco mencionados tienen que terminar primeros en sus zonas.