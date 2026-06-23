Nutrida actividad en los diferentes campeonatos de la Liga Santafesina

Este martes se disputarán cotejos postergados del certamen de Primera A y del ascenso, mientras que también habrá actividad en la Copa Concejo 0.0%

Será una jornada de mucha acción para los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol, ya que se disputará un cotejo reprogramado de la fecha 14 del certamen de Primera A , en el cual Unión se enfrentará con Las Flores II, y por el ascenso, lo harán Los Canarios con Defensores de Peñaloza. En la Copa Concejo 0.0% habrá dos encuentros en el predio Nery Pumpido. En la eliminatoria se cruzarán San Cristóbal con Don Salvador y en Primera, por los dieciseisavos de final, lo harán La Perla del Oeste con Ciclón Norte de Cayastá.

Este martes 23 de junio se completará la fecha 13 del Torneo Apertura de Primera B, ya que se medirán Los Canarios con Defensores de Peñaloza a partir de las 21 en barrio Los Troncos con el arbitraje de Iván Chazarreta y la asistencia de Leandro Zarza y Gabriel Romero. El conjunto amarillo dirigido por Víctor Mathier viene cumpliendo una buena campaña, y en su anterior presentación había igualado 1 a 1 con el puntero Santa Fe. Por su parte, la escuadra de barrio Schneider, cayó de local ante Deportivo Agua por 2 a 1.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe FC 35; Banco Provincial 31, Pucará y Los Canarios 29; Belgrano 27, San Cristóbal y Nuevo Horizonte 25, El Cadi 19, Defensores de Alto Verde 18, Los Piratitas 17, Vecinal Gálvez 15, Atenas 14, El Pozo y Los Juveniles 13, Loyola 12, Floresta y Deportivo Agua 9, Don Salvador 7, Arroyo Leyes 3 y Defensores de Peñaloza 2.

Se juegan varios cotejos en el José Luis Burtovoy

Este martes 30 de junio se completará el cotejo válido por la fecha 14 del Apertura de Primera A Polaca Burtovoy, en el cual Unión de Santa Fe recibirá a Newell´s de barrio Roma en el campo de Deportes 8 de Enero de Ciclón Racing con el arbitraje de Ariel Correa. El cruce entre Las Flores II con Nobleza de Recreo también fue postergado pero todavía no tiene fecha de reprogramación.

Este miércoles 24 de junio con cuatro encuentros comenzará a disputarse la decimoquinta fecha de la Copa Sanatorio Garay de la Primera División de la Liga Santafesina, certamen que poco a poco va entrando en su desenlace. Se trata de la presentación de los tres equipos que están compitiendo en la Copa Santa Fe como es el caso de Náutico El Quillá, Colón de San Justo, Sanjustino, y Ciclón Racing.

En un cotejo válido por la fecha 14 del Polaca Burtovoy, Unión se medirá con Las Flores II. foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

En consecuencia, a las 21, en el predio Nery Pumpido, Newell´s de barrio Roma recibirá a Sanjustino con el arbitraje de Ignacio Castellano, y en el estadio Lolo Bosio, Deportivo Nobleza de Recreo será anfitrión de Colón de San Justo con el arbitraje de Joaquín Urbani. En el campo de Deportes 8 de Enero, del barrio de Guadalupe, Ciclón Racing se medirá con La Salle Jobson con el control de Maximiliano Manduca, y Náutico El Quillá lo hará con Las Flores II con el referato de Carlos Córdoba. El próximo viernes 26 de junio en el estadio Jardín de la localidad de Recreo Sur, el puntero del certamen, La Perla del Oeste recibirá a partir de las 21 a Juventud Unida de Candioti con el arbitraje de Maximiliano Moya.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 35, Colón de San Justo y Sanjustino 33, Sportivo Guadalupe 27, La Salle Jobson 24, Colón 23, Juventud Unida 20, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 19, Unión 18; Nacional, Cosmos y Náutico El Quillá 17; Independiente, Universidad y Ciclón Norte 15, Nobleza 14, Las Flores 13, Gimnasia y Esgrima y Academia Cabrera 12, Newell´s 11, Deportivo Santa Rosa 7.

Acción en la Copa Concejo 0.0%

Este martes en el predio Nery Alberto Pumpido, en ambas canchas y en simultáneo, se producirá la continuidad del torneo organizado por la Liga Santafesina, CCU Argentina y el Concejo Municipal: Por un lado se jugará un nuevo partido de los Dieciseisavos, mientras que por otra parte sigue completándose la Fase Eliminatoria. A partir de las 20.30, se medirán San Cristóbal de Ángel Gallardo con Don Salvador por la eliminatoria, mientras que a la misma hora por los dieciseisavos de final de Primera, La Perla del Oeste será anfitrión de Ciclón Norte de Cayastá.