Se viene una nueva jornada en el competitivo Torneo del Interior

Este sábado 27 de junio el torneo más federal del país regresa con la disputa de la cuarta fecha del Torneo del Interior y la tercera del Interior B. El cotejo televisado de la jornada lo animarán Gimnasia y Esgrima de Rosario con Tucumán Rugby por la Zona 1 del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby.

Los dos representantes de la Unión Santafesina jugarán en condición de visitante, uno en la provincia de Córdoba y el otro en Tucumán. Si bien transitan diferentes situaciones ambos se medirán con rivales complicados y muy duros y que siempre hacen pesar la localía.

En el Torneo del Interior A

Por el principal estamento del certamen nacional que organiza la UAR, por la Zona 3, en el estadio ubicado en barrio Alto Alberdi de la capital mediterránea, Santa Fe Rugby Club visitará a Universitario de Córdoba a partir de las 15.30 con el arbitraje del rosarino Damián Schneider. Los santafesinos vienen cumpliendo una destacada campaña en el certamen, ya que ganó los tres compromisos que le ha tocado afrontar. Se impuso a Córdoba Athletic, a Jockey en Rosario y a Uni de Córdoba en Sauce Viejo. Por lo tanto manda en la tabla de posiciones con 14 puntos, seguido por Jockey de Rosario 11, Córdoba Athletic con 6 y Universitario de Córdoba con 1.

En el Torneo del Interior B

En el caso de CRAI, por la tercera jornada del Torneo del Interior B, en el estadio ubicado en Benjamín Aráoz del barrio el Bajo de la capital tucumana deberá visitar al siempre duro Natación y Gimnasia a partir de las 15.30 con el referato de Maximiliano Busaniche de la Unión de Rugby de Formosa. Los Gitanos vienen de caer en la fecha pasada de local frente a Cardenales de Tucumán por 15 a 5. En la Zona 5 las posiciones se encuentran así: Natación y Gimnasia 8, Cardenales 7, Paraná Rowing Club 4 y CRAI 1.

-Programación Torneo del Interior A (4° fecha):

Marista vs. Mendoza RC (Esteban Filipanics)

Gimnasia y Esgrima R vs. Tucumán RC (Tomás Ninci)

Tala RC vs. CURNE (Federico Longobardi)

Jockey de Rosario vs. Córdoba Athletic (Leandro Peker)

Universitario de Córdoba vs. Santa Fe Rugby (Damián Schneider)

Duendes vs. La Tablada (Juan Maio)

Jockey Club de Córdoba vs. Old Resian (Juan Manuel Martínez)

-Programación Torneo del Interior B (3° fecha):

Natación y Gimnasia de Tucumán vs. CRAI (Maximiliano Busaniche)

Paraná Rowing vs. Cardenales (Juan Zubieta)

Tucumán LT vs. Sporting de Mar del Plata (Valentín Ferrero)

Mar del Plata Club vs. Universitario de Santa Fe (Francisco Tausch)

Liceo de Mendoza vs. Huirapuca (Juan Vega)

Palermo Bajo vs. Jockey de Villa María (Joaquín Zapata)

Universitario de Tucumán vs. Tigres (Agustín Altabe)