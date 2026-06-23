El Chinito González pisó fuerte en un festival realizado en Santo Tomé

En una velada organizada por el Peri Boxing Club en la vecinal Sargento Cabral de Santo Tomé, Damián González se impuso por puntos ante Kevin Mosconi

Con una gran asistencia de público y muy buenos combates, se realizó una interesante velada en la Vecinal Sargento Cabral de la ciudad de Santo Tomé con la organización del Peri Boxing Club y con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Fueron nueve peleas entre púgiles aficionados de diferentes escuelas y gimnasios de la región, y un pleito profesional, que tuvo como ganador al santafesino Damián González sobre Kevin Leonel Mosconi de la ciudad de San Nicolás en fallo unánime.

El evento fue organizado por el Peri Boxing Club que tiene como referente a Walter Rivero, y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Subsecretaría de Deportes. En la Vecinal Sargento Cabral de Santo Tomé, la velada contó con la fiscalización de José Baisetto, mientras que los árbitros fueron Ricardo Centurión y el corondino Ariel Morua. Como jueces actuaron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Torcuato Arzeno y Emanuel Baissetto, Osvaldo Ferreira fue el médico presente y Beatriz Perassi la cronometrista.

En la pelea de fondo, en categoría superligero, se produjo el choque explosivo entre David Ismael el Chinito González del Peri Boxing Club frente a Kevin Leonel Mosconi de la ciudad de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. Dos guerreros que dejaron todo sobre el ring en un combate intenso, con gran intercambios y momentos de alto voltaje que mantuvieron al público al borde de sus asientos.

En un combate pautado a cuatro asaltos, fue el santotomesino González de 20 años el que se impuso por puntos en fallo unánime sobre el púgil nicoleño Mosconi de 26. En las tarjetas se dieron los siguientes apuntes: Torcuato Arzeno 36-40, Darío Gómez 36-40 y Lisandro Maglier 36-40. El local sumó su segunda presentación en el campo rentado, acumulando otra victoria, aunque la primera, en diciembre pasado, en Córdoba, fue por KOT en el tercer asalto de cuatro previstos.

El Club Sargento Cabral de Santo Tomé fue escenario de un festival organizado por el Peri Boxing Club.

En relación a los combates entre púgiles aficionados, se produjo el empate entre Agustín Martínez del Peri Boxing Club con Andrés Voisard del Willie Pep, y las victorias de Alejandro Díaz del Peri Boxing Club sobre Michel Casetti del Patón García, y Kevin Chamorro, entrenado por Nacho Doldán en el Willie Pep se impuso por puntos frente Ignacio Montiel del Peri Boxing Club.

Por su parte, Leonardo Escobar del Peri Boxing superó por KO a Gonzalo Oreggioni de Pequeños Demonios de Esperanza, Leonardo Alviso del Peri Boxing a Joaquín Chelini del Willie Pep y la experimentada Giuliana Niello, entrenada por Lucho Fernández en el gimnasio Upper derrotó a Melisa Castellano del Peri Boxing Club.

Además, Franco Duffalde del Peri Boxing derrotó por puntos a Alexander Molina del Willie Pep, Alexis Valenzuela del King Box y Lucas Urrutia del Peri Boxing Club empataron, y Joana Pintos del Peri Boxing Club se impuso a Analía Bordón del Pequeños Demonios de Esperanza.

En el Club Ministerio de Paraná

En el gimnasio del Club Ministerio se desarrolló una velada amateur, evento que fue organizado por el excampeón argentino y sudamericano Ulises Cloroformo López. Hubo siete peleas de muy buen nivel en la entidad portuense. Hubo tres representantes de la ciudad de Santa Fe, en particular del gimnasio Olimboxing que tiene como entrenadores a Osvaldo Salami y Walter Zoccola. En hasta 64 kilos, el santafesino Nicolás Tobar derrotó a Dylan Zapata de Motobox.

El santafesino Nicolás Tobar del Olimboxing consiguió festejar en el Club Ministerio de Paraná.

Por su parte, en hasta 75 kg, se produjo la derrota de Franco Anzillero de Santa Fe ante Jerónimo Wild del Toa Fight de la vecina capital provincial, y Luana Luque perdió en las tarjetas frente a Johana Beber del Paya Box en hasta 60 kilos. Se dio la particularidad que en estos dos combates los jueces estuvieron ampliamente localistas, ya que en el caso de Franco, lo tumbó a su rival en el primer round y no le hicieron la cuenta, y Luana, le ganó los tres asaltos y le dieron fallo no unánime, lo que habla a las claras que fue reprochable la actuación de los jueces.

Además se registraron los siguientes resultados: Bruno Godniac (Team Peligro) venció por puntos a Félix "El Travieso" Cabrera (Ministerio), José Tornacue (Palacios Box) se impuso por RSC sobre Pedro Bekman (PayaBox), Jonathan Gómez (Boxing Paraná) superó por puntos Roberto Azcona (Villaguay), y Elías Jaime (Peñarol) superó por puntos a Joaquín Noguera (Toa Fight).