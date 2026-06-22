Horóscopo del lunes 22 de junio de 2026
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 22 de junio
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Arrancás la semana con el foco puesto en tus bases. El ámbito laboral pasará un poco a segundo plano porque tu mente y tu corazón están en el hogar o resolviendo un asunto familiar.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Un lunes dinámico y excelente para la comunicación, las reuniones o la firma de papeles. Tu mente está rápida y tu capacidad de convencer a los demás está en su punto más alto.
Géminis (21 de mayo - 21 de junio)
Tu atención migra directo a las finanzas y los recursos personales. Es un lunes ideal para planificar el presupuesto de la semana, cobrar un dinero pendiente o pensar en nuevas formas de generar ingresos.
Cáncer (22 de junio - 22 de julio)
El Sol brilla con toda su fuerza en tu signo y te regala un lunes de altísima vitalidad. Sentirás que recuperás el protagonismo y que las miradas se posan en vos. Momento ideal para tomar la iniciativa en proyectos personales.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Es un inicio de semana que te pide ir despacio. Puede que sientas que la energía no te acompaña del todo o que preferís el trabajo detrás de escena antes que la exposición. Respetá ese ritmo lento.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Un lunes muy social y cooperativo. Las ideas fluyen mejor si las compartís con colegas o amigos. Un proyecto grupal en el que participás empieza a tomar una forma muy interesante y contenedora.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Arrancás la semana con los ojos puestos en la cima. Se abren grandes oportunidades de destacar en lo profesional o de recibir el visto bueno de un superior. Tu ambición está bien aspectada, usala a tu favor.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
La energía de agua te asienta de maravillas y te da un lunes ideal para expandir tus horizontes mentales. Te vas a sentir muy motivado por aprender algo nuevo, planificar un viaje o resolver un trámite legal que venía demorado.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Un inicio de semana de gran intensidad y transformación. Es un lunes propicio para ordenar deudas, cuentas compartidas o legados. En lo emocional, estarás muy intuitivo para descubrir lo que los demás callan.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
El Sol en tu signo opuesto pone el foco en tus vínculos más cercanos. Es un lunes para negociar, buscar acuerdos y ponerte en los zapatos de tu pareja o socio. La clave de hoy será la empatía.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Te ponés el overol desde temprano. Un lunes ideal para ordenar el escritorio, poner al día la agenda y ocuparte de tu salud física. Sentirás mucha satisfacción al ver cómo tachás pendientes de la lista.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
La energía creativa y el romance están de parabienes para vos en este arranque de semana. Un lunes luminoso donde tu autoexpresión, tus proyectos personales o el vínculo con tus hijos se verán sumamente beneficiados.