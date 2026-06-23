El Nuevo Car Show Santafesino brindó un gran espectáculo en San Jorge

El Nuevo Car Show completó con éxito la cuarta fecha que tuvo como escenario al tradicional Parque de la Velocidad de San Jorge

Con 122 pilotos inscriptos, cinco divisionales en pista y un domingo que acompañó con condiciones ideales —fresco, pero plenamente soleado—, el espectáculo se desarrolló con absoluta normalidad y entregó finales de gran nivel, consolidando una vez más al Nuevo Car Show como una de las propuestas más convocantes del automovilismo del interior del país.

La actividad comenzó al mediodía con las finales y una doble celebración, cuando la cantante Sofía Renk junto a los niños de la escuela de música municipal de San Jorge entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino en lo previo a la primera competencia del día, en marco del reconocimiento por el día de la Bandera. Luego se celebró el día del padre, con un emotivo video divulgado a través de la pantalla de la Televisión Pública, acompañado por la presencia de padres e hijos en la recta principal del circuito santafesino, y luego sí llegó el momento de lo deportivo.

Un gran fin de semana en el Parque de la Velocidad

El TC 4000 tuvo una final para el recuerdo. Allí apareció el Ford Falcon de Juan Cruz Di Palma para alcanzar su primera victoria dentro de la categoría, coronando una actuación de alto nivel que lo posiciona como uno de los protagonistas a seguir de cara a lo que viene. El apellido Di Palma se inscribe desde ahora en la lista de los ganadores históricos del TC 4000, gracias al triunfo del Ford de Juan Cruz atendido por el CAZ y con motores del santafesino Germán Grimi.

Mientras tanto, en los Fiat 600 TS, el ganador volvió a ser Pablo Gieco, el piloto santafesino de Frontera, que sostuvo el gran rendimiento mostrado en las últimas competencias y sumó un nuevo triunfo que le permite seguir afirmándose dentro del certamen. De esta manera la «cebrita» del Carrel Sport alcanzó también su segundo triunfo consecutivo en la carrera N° 599 del riquisimo historial de la categoría.

Gieco ratificó su gran momento en los Fiat 600 que brillaron en el Parque de la Velocidad.

En Clase 3, el gran momento de Franco Ayrton Sánchez volvió a quedar reflejado en pista. El piloto rosarino consiguió su segunda victoria consecutiva, ratificando el excelente nivel que viene mostrando y consolidándose como uno de los nombres fuertes del campeonato. El Renault Clio alistado por el Fiornovelli Sport Group y motorizado por Federico y Hector Sánchez consiguió un gran funcionamiento en condiciones normales de la pista, algo que preocupaba a los encargados de alistar el auto en lo previo.

En Clase 1, el triunfo quedó en manos del bonaerense de Olavarría, Nicolás Benito, con su Fiat Uno del 987 Group atendido por Matías Fernandez y con motores de Claudio Simunich. El «Gusanito» logró capitalizar un fin de semana sólido para quedarse con una victoria de enorme valor dentro de una divisional que continúa mostrando uno de los parques más competitivos de la temporada, sumando puntos importantes en la lucha por quedarse con la etapa regular.

Por su parte, la Clase 2 entregó una jornada histórica para Nicolás González, representante de Rafaela, que consiguió en San Jorge su primera victoria dentro de la divisional, luego de un fin de semana donde logró combinar rendimiento, regularidad y contundencia para alcanzar el escalón más alto del podio. El piloto del MM Competición llevó a lo más alto del podio por primera vez al equipo, con asesoramiento de Carlos Piagentini y motores de Fabian Boscarol, en un fin de semana donde también pudo subir al podio del TC 4000 con la Chevy de Fabio Canciani, terminando segundo.

El rosarino Franco Sánchez confirmó su presente en la clase 3 de la categoría.

Más información del Nuevo Car Show

La cuarta cita del año dejó además un saldo altamente positivo desde lo organizativo, deportivo y de convocatoria, manteniendo la tendencia ascendente que viene acompañando al campeonato durante toda la temporada. Como novedad, se puede destacar la llegada desde el seno de la ACTC, del experimentado Claudio Alonso al comisariato deportivo del Nuevo Car Show, para sumarse a Diego Bertola y Roberto Carreño en la tarea de impartir justicia deportiva.

Con San Jorge ya en los libros, el Nuevo Car Show comienza a enfocar todos sus esfuerzos en el próximo compromiso del calendario, será el 11 y 12 de julio un fin de semana muy especial, ya que marcará el regreso de las míticas 100 millas de Rafaela para el TC 4000, utilizando el óvalo con tres chicanas, y además llegará la carrera N° 600 para los Fiat 600, sin dudas un evento en el que continuará reinando la emoción para una temporada 2026 que no deja de crecer fecha tras fecha.