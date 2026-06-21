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León XIV en Argentina: crece la expectativa por una visita histórica y ya analizan posibles recorridos

La Iglesia espera la confirmación oficial del Vaticano mientras se analizan posibles itinerarios por Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero

21 de junio 2026 · 13:22hs
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El Papa León XIV

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El Papa León XIV

La Iglesia argentina aguarda una confirmación oficial del Vaticano, pero la posibilidad de que el papa León XIV visite el país comenzó a tomar fuerza luego del anuncio de su próximo viaje a Perú en noviembre. Mientras se espera la definición de la Santa Sede, ya se evalúan posibles escenarios que incluirían Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, además de una eventual celebración multitudinaria en el estadio Monumental de River Plate.

“Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

La eventual llegada de León XIV sería la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. El último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II, quien estuvo en 1982 y nuevamente en 1987, con multitudinarias celebraciones en Buenos Aires.

Ante la posibilidad de una misa masiva, la dirigencia de River Plate ofreció el estadio Monumental como sede para un encuentro con miles de fieles. Según trascendió, la propuesta fue enviada al Vaticano en diciembre pasado mediante una carta formal, aunque hasta el momento no hubo respuesta.

La alternativa toma relevancia luego de que León XIV encabezara recientemente encuentros multitudinarios en España, donde reunió a decenas de miles de personas en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Desde el Episcopado remarcaron que, en caso de concretarse, la visita tendrá un sentido estrictamente pastoral. “Los viajes del Papa son siempre pastorales, un encuentro del líder de la Iglesia Católica con sus fieles”, señalaron fuentes eclesiásticas, al descartar interpretaciones políticas o diplomáticas.

En cuanto al posible itinerario, aunque todavía no comenzó la organización oficial, se mencionan como destinos Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última reconocida por Francisco como arquidiócesis primada por su importancia histórica dentro de la Iglesia argentina. También existe la posibilidad de una actividad en la Patagonia, puso saber la Agencia Noticias Argentinas.

La logística del viaje quedará definida una vez que la Santa Sede confirme la visita. En ese proceso tendrá un rol central la Nunciatura Apostólica, la representación diplomática del Vaticano en Argentina, además del Gobierno nacional, encargado de la seguridad y los aspectos operativos por tratarse de la llegada de un jefe de Estado.

La invitación formal para que León XIV visite Argentina fue realizada por la Conferencia Episcopal Argentina en 2025, cuando representantes de la Iglesia le entregaron una carta al pontífice. También el canciller Pablo Quirno transmitió una invitación del presidente Javier Milei durante un encuentro en febrero.

Tras una reunión con autoridades eclesiásticas, Quirno había anticipado que existía una “buena noticia” para los argentinos y que solo restaba definir la fecha. El propio Milei compartió el mensaje y respondió: “Se viene”, acompañado por emojis de leones.

Mientras el Vaticano no oficialice la agenda definitiva, la expectativa crece por una posible visita que marcaría un acontecimiento histórico para la Argentina y un nuevo encuentro entre el Papa y la tierra de su antecesor, Francisco.

León XIV papa Argentina recorrido
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