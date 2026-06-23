Aumentan los casos de gripe A en Santa Fe y alertan por el crecimiento de la psitacosis y la leptospirosis

El Ministerio de Salud de la provincia difundió un nuevo boletín epidemiológico que advierte sobre el incremento de las infecciones respiratorias. Además, confirmaron que no hay circulación autóctona de dengue

Aumentan los casos de gripe A y alertan por el crecimiento de la psitacosis y la leptospirosis en la provincia de Santa Fe

El Ministerio de Salud provincial difundió el nuevo Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 23 de 2026 , en el que se observa un incremento sostenido de las infecciones respiratorias agudas , mientras se mantiene la vigilancia sobre otras enfermedades como la psitacosis, la leptospirosis y el dengue .

El informe, elaborado con datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) hasta el 13 de junio, advierte que la Influenza A (H3N2) es actualmente el virus predominante tanto en pacientes ambulatorios como en personas internadas.

Crecen los casos de gripe A y aumenta la positividad

Las autoridades sanitarias señalaron que la tendencia de las infecciones respiratorias agudas es ascendente, con un aumento de la positividad en las últimas semanas epidemiológicas.

En lo que va de 2026 se registraron 18.621 notificaciones de internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), de las cuales 757 casos fueron confirmados por laboratorio.

El detalle de los virus detectados muestra el predominio de:

Influenza A: 508 casos.

508 casos. Adenovirus: 97 casos.

97 casos. Covid-19: 65 casos.

65 casos. Parainfluenza: 32 casos.

32 casos. Virus Sincicial Respiratorio (VSR): 24 casos.

24 casos. Influenza B: 17 casos.

17 casos. Metapneumovirus: 14 casos.

En las últimas tres semanas, la Influenza A representó el 86% de los diagnósticos positivos entre las personas internadas.

Además, las autoridades confirmaron un fallecimiento asociado a Influenza A, correspondiente a un hombre de 64 años del departamento Rosario, que presentaba comorbilidades y no tenía el esquema de vacunación actualizado.

Más vacunas antigripales aplicadas

El informe destaca un dato positivo: en la provincia ya se aplicaron 400.000 dosis de la vacuna antigripal, lo que representa un incremento del 26,5% respecto de 2025.

Desde Salud provincial insistieron en reforzar la inmunización de los grupos de riesgo:

Personal de salud.

Personas gestantes.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

Mayores de 65 años.

Personal estratégico.

También recomendaron mantener las medidas de autocuidado para reducir la circulación viral.

Preocupación por el aumento de la psitacosis

Otro de los datos que encendió las alarmas es el crecimiento de la psitacosis, una enfermedad transmitida principalmente por aves infectadas.

Entre enero y la semana 23 de este año se notificaron 115 casos sospechosos, de los cuales 59 fueron confirmados o considerados probables, una cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores.

Los departamentos con mayor cantidad de casos son:

Rosario: 28.

28. La Capital: 18.

18. San Lorenzo: 6.

Además, el 85% de los pacientes requirió internación y se registraron dos fallecimientos en los departamentos Rosario y La Capital.

Las autoridades sanitarias solicitaron mantener un alto nivel de sospecha ante cuadros de neumonía bilateral, incluso en personas sin antecedentes evidentes de contacto con aves.

Leptospirosis: los casos superan los niveles de 2025

El boletín también informó que la leptospirosis presenta un comportamiento epidemiológico preocupante.

Durante 2026 se notificaron 479 casos sospechosos, de los cuales 61 fueron confirmados o considerados probables, una cifra superior a la registrada durante el mismo período de 2025.

Los departamentos con mayor cantidad de casos son:

General Obligado: 12.

12. La Capital: 12.

12. Rosario: 6.

6. Garay: 5.

5. San Javier: 5.

Más del 48% de los pacientes requirió internación y se confirmaron dos fallecimientos, correspondientes a hombres de 29 y 41 años residentes en General Obligado y La Capital.

Los especialistas recuerdan que la enfermedad se transmite por el contacto con agua, barro o superficies contaminadas con orina de animales infectados, especialmente roedores.

Dengue: sin circulación autóctona en Santa Fe

En relación con el dengue, el escenario actual es favorable.

Las autoridades sanitarias indicaron que no se detectó circulación autóctona en la provincia y solamente se confirmaron dos casos importados:

Un caso de serotipo DEN-3 , con antecedente de viaje a Maldivas.

, con antecedente de viaje a Maldivas. Un caso de serotipo DEN-2, vinculado a un viaje a Brasil.

Ambos pacientes evolucionaron favorablemente.

A pesar de este panorama, el Ministerio de Salud remarcó la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y notificar de manera inmediata cualquier cuadro compatible con un síndrome febril agudo inespecífico.

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