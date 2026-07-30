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Caída del helicóptero en San Juan: rescataron los cuerpos de las siete víctimas y serán sometidos a pericias

El operativo se realizó este jueves en una zona de difícil acceso cercana al Parque Provincial Ischigualasto. Los restos fueron trasladados a la capital sanjuanina para las pericias judiciales y luego serán entregados a sus familiares.

30 de julio 2026 · 20:03hs
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Bomberos de San Juan participan de las tareas de rescate y relevamiento en la zona donde se estrelló el helicóptero.

Foto: Marcos Carrizo

Bomberos de San Juan participan de las tareas de rescate y relevamiento en la zona donde se estrelló el helicóptero.

Los equipos de rescate lograron retirar este jueves los cuerpos de las siete personas que fallecieron tras la caída de un helicóptero en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil, en San Juan.

Entre las víctimas se encontraba el piloto de la aeronave, Matías “Ronco” Valenzuela, además de autoridades y especialistas vinculados al operativo de prevención y combate de incendios forestales.

Luego de completar las tareas de extracción, los restos fueron trasladados hacia la ciudad de San Juan, donde serán sometidos a las pericias forenses correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y avanzar con las actuaciones judiciales. Posteriormente, serán entregados a sus familiares.

LEER MÁS: Siete muertos al caer un helicóptero en San Juan: el piloto trabajaba en emergencias en Rosario

Un operativo complejo en una zona de difícil acceso

El accidente ocurrió el miércoles en el paraje Los Arrieros, ubicado al norte del Parque Provincial Ischigualasto, en una zona cercana al límite con la provincia de La Rioja.

Las características del terreno, la distancia y las condiciones climáticas complicaron el trabajo de los equipos de emergencia, por lo que las tareas de rescate debieron continuar durante la jornada de este jueves.

En el operativo participaron efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, bomberos, personal de emergencias y autoridades judiciales.

Pasado el mediodía, los rescatistas lograron acceder a la aeronave y extraer los cuerpos. Luego fueron trasladados a pie hasta los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional, los únicos capaces de circular por el terreno accidentado.

Desde allí, los restos fueron trasladados con vehículos de Criminalística y de la Policía provincial hasta el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto, donde se dispusieron morgueras provisorias para realizar las primeras intervenciones judiciales y forenses.

Quiénes eran las siete víctimas

En el helicóptero viajaban:

  • Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan.
  • Rubén Castro, jefe de Bomberos de San Juan.
  • Carlos Heredia, director de Protección Civil.
  • Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.
  • Andrés Bosch, coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
  • Rodrigo Aimetta, instructor técnico y jefe de una brigada nacional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
  • Matías “Ronco” Valenzuela, piloto de la aeronave.

Todos los ocupantes participaban de una instancia de capacitación y apoyo vinculada al combate de incendios forestales que se desarrollaba en la zona.

La investigación continuará ahora con los estudios forenses y los peritajes técnicos destinados a determinar las circunstancias que provocaron la caída del helicóptero.

San Juan Tragedia cuerpos operativo
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