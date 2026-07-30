Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez venció en condición de visitante a Talleres y líder en la Zona A

Vélez derrotó a Talleres 3-1 en el estadio Mario Alberto Kempes. La T comenzó ganando, pero el Fortín lo dio vuelta sumando su segundo triunfo al hilo

30 de julio 2026 · 21:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Vélez venció a Talleres y tiene puntaje ideal.

Vélez venció a Talleres y tiene puntaje ideal.

Vélez fue efectivo para convertir en una de sus únicas llegadas del primer tiempo y fue superior en el segundo para superar por 3-1 a Talleres, que aún no pudo sumar desde la llegada del entrenador Jorge Sampaoli, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Vélez quedó puntero y Talleres último

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goles de la visita fueron marcados por el volante Rodrigo Aliendro, el defensor Thiago Silvero y el volante Claudio Baeza, en 45 minutos del primer tiempo, 34 y 44 del segundo, mientras que para el local, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, había anotado el delantero Ronaldo Martínez a los 26 minutos.

El triunfo mantiene al “Fortín” con puntaje perfecto, como único líder de la zona A con seis puntos, mientras que Talleres aún no pudo sumar y comparte el último lugar con Central Córdoba, Estudiantes y Boca, siendo el único de la lista que jugó dos encuentros.

En la próxima fecha, el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto deberá recibir a Independiente, el lunes 3 de agosto a las 19:00, mientras que el elenco albiazul jugará en simultáneo ante Platense, como visitante.

La primera llegada del partido fue del local, mediante una corrida del extremo Rick Morais, que abrió hacia la derecha cuando llegó al borde del área para habilitar al carrilero Timoteo Chamorro, que sacó un remate bajo al primer palo con el que no sorprendió al arquero Tomás Marchiori.

Talleres abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, cuando una subida por derecha del carrilero Timoteo Chamorro terminó con un centro al segundo palo para el frentazo de Ronaldo Martínez, que puso el 1-0.

Vélez tuvo su primer acercamiento a los 36 minutos, con un control y remate lejano del lateral Elías Gómez, que se fue por encima del travesaño.

A los 45 minutos, el propio Gómez tuvo libertad para controlar la pelota por la izquierda, levantar la cabeza y poner un centro bombeado al primer palo para la aparición del volante Rodrigo Aliendro, que “peinó” de cabeza para superar al arquero Ezequiel Unsain.

El primer acercamiento del complemento fue de Vélez, a los siete minutos, cuando un desborde por derecha permitió un centro para la cabeza del volante Manuel Lanzini, que quiso cruzar su disparo pero le faltó precisión.

La “T” no llegó hasta los 11 minutos, con un centro atrás desde la izquierda para que defina el mediocampista Matías Galarza, cuyo disparo se fue por el poste derecho de Marchiori.

Solo un minuto después, de contraataque, el extremo Matías Pellegrini pudo dejar mano a mano al delantero Dilan Godoy, que sacó un remate potente y alto que hizo lucir a Unsain, quien pudo meter un manotazo impresionante para desviar al córner.

Ezequiel Unsain volvió a salvar al conjunto cordobés a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando achicó a tiempo y se quedó con un mano a mano del enganche Manuel Lanzini, estirándose con el brazo izquierdo.

A los 33 minutos del segundo tiempo, mediante un tiro de esquina, el volante Lucas Robertone metió la pelota en el segundo palo para la presencia de Thiago Silvero, que le ganó la posición al volante Federico Fattori y cabeceó al gol.

Once minutos más tarde, un nuevo contraataque de la visita sentenció el resultado: el juvenil delantero Thiago Aguirre llegó hasta el fondo por el costado derecho y tuvo la claridad para meter un pase atrás que habilitó a Baeza, que puso el 3-1 final.

Vélez Talleres zona
Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro recibió a Los Leones.

Pullaro reconoció a Los Leones como embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

tobias kohan, dt de acassuso: colon es el rival mas importante de la categoria

Tobías Kohan, DT de Acassuso: "Colón es el rival más importante de la categoría"

posible trueque entre atletico de madrid y barcelona por julian alvarez

Posible trueque entre Atlético de Madrid y Barcelona por Julián Álvarez

coudet, en la cuerda floja en river: la intensa seguidilla que podria marcar su destino

Coudet, en la cuerda floja en River: la intensa seguidilla que podría marcar su destino

Lo último

Independiente Rivadavia superó a Huracán y consiguió su primer triunfo

Independiente Rivadavia superó a Huracán y consiguió su primer triunfo

Vélez venció en condición de visitante a Talleres y líder en la Zona A

Vélez venció en condición de visitante a Talleres y líder en la Zona A

Pullaro reconoció a Los Leones como embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Pullaro reconoció a Los Leones como embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Último Momento
Independiente Rivadavia superó a Huracán y consiguió su primer triunfo

Independiente Rivadavia superó a Huracán y consiguió su primer triunfo

Vélez venció en condición de visitante a Talleres y líder en la Zona A

Vélez venció en condición de visitante a Talleres y líder en la Zona A

Pullaro reconoció a Los Leones como embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Pullaro reconoció a Los Leones como embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Villarruel volvió a cuestionar a Milei y dijo que le preocupa que replique persecuciones imaginarias

Villarruel volvió a cuestionar a Milei y dijo que le preocupa que replique "persecuciones imaginarias"

Tras un mes sin respuestas por el Seom, vecinos de barrio Candioti Sur definirán nuevas medidas de protesta

Tras un mes sin respuestas por el Seom, vecinos de barrio Candioti Sur definirán nuevas medidas de protesta

Ovación
Pullaro reconoció a Los Leones como embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Pullaro reconoció a Los Leones como embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Tobías Kohan, DT de Acassuso: Colón es el rival más importante de la categoría

Tobías Kohan, DT de Acassuso: "Colón es el rival más importante de la categoría"

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal