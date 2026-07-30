El Gobierno expulsará o impedirá el ingreso al país de extranjeros que inciten el odio contra la Argentina

l Gobierno publicó este jueves un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que estableció que expulsará o prohibirá el ingreso al país de extranjeros que inciten o difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o que ultrajen los símbolos patrios .

Según informó la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) , la medida, firmada por el presidente Javier Milei , responde a las "recientes manifestaciones de hostilidad" contra la Argentina.

"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", señala el texto oficial.

El comunicado agrega: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

De acuerdo con el Gobierno, la decisión se enmarca en los ataques y expresiones hostiles que, según sostiene, se intensificaron durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, especialmente a través de redes sociales.