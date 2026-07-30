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Tobías Kohan, DT de Acassuso: "Colón es el rival más importante de la categoría"

El joven DT de Acassuso, Tobías Kohan destacó la jerarquía de Colón, explicó el presente del equipo y cómo vive el desafío de dirigir con apenas 30 años

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 19:50hs
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Tobías Kohan, DT de Acassuso: Colón es el rival más importante de la categoría

Acassuso ultima detalles para recibir este sábado, desde las 15, a Colón por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. En la antesala, el entrenador Tobías Kohan dialogó con LT10 (AM 1020) y dejó en claro el respeto que le genera el Sabalero, aunque aseguró que saldrán a ganar.

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La mirada de Acassuso sobre Colón

"Nuestro objetivo todos los partidos es sumar, luego vamos por todo, pero lo importante es sumar. Todos los partidos hay que tomar recaudos, no solo por Colón. Trabajamos y preparamos los partidos dependiendo del rival que enfrentamos. Hoy nos toca Colón, el rival más importante de la categoría, en historia y calidad individual. Es un rival de mucha complejidad. Con la intensidad que tenemos creo que podemos sacarlo adelante", afirmó.

El DT de Acassuso palpit&oacute; el partido ante Col&oacute;n.

El DT de Acassuso palpitó el partido ante Colón.

El DT también analizó el presente del Quemero, que alternó buenos y malos momentos desde su ascenso a la Primera Nacional. Para Kohan, el rendimiento del equipo estuvo condicionado por distintos factores que excedieron lo futbolístico.

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"El inicio fue bueno, el equipo encontró victorias, pero luego hubo una serie de situaciones, previo a mi llegada, que desencadenó en 11 partidos sin victorias. Hubo un fallecimiento de un dirigente muy importante para el club, esas situaciones pueden afectar el rendimiento. El equipo se está adaptando a una nueva categoría. Son procesos lógicos que pueden generar mermas en el rendimiento y adaptaciones de futbolistas. Así y todo, creo que el equipo es muy competitivo y nunca perdió por más de uno o dos goles", explicó.

Con apenas 30 años, Kohan es uno de los entrenadores más jóvenes del fútbol argentino y también se refirió a ese desafío. Lejos de sentirse condicionado por la edad, destacó el recorrido que acumuló antes de asumir la conducción técnica.

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"Sé que no es tan frecuente, pero hubo algunos casos, incluso en el último Mundial. Hace 10 años que vengo trabajando en el fútbol profesional, conozco la función. Me tocó estar en muchos roles dentro de un cuerpo técnico y creo que tengo una experiencia importante por todas las vivencias. Me crié en un vestuario y conviví con muchos entrenadores importantes. De ahí me fui formando", concluyó.

Colón Acassuso Tobías Kohan
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