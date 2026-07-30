Independiente Rivadavia superó a Huracán y consiguió su primer triunfo

El elenco mendocino venció 2-1 al Globo y de esta manera obtuvo su primera victoria en el Torneo Clausura para sumar cuatro unidades

Independiente Rivadavia tuvo un partido de mayor a menor y pudo derrotar por 2 a 1 a Huracán, que reaccionó al principio del complemento pero no pudo empatar, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un partido disputado en el estadio Bautista Gargantini, el local ganó con tantos del delantero Álex Arce y el volante César Florentín, en 22 y 46 minutos del primer tiempo, mientras que el descuento fue marcado por el extremo Óscar Cortés, en el primer minuto del complemento.

Además, la visita se quedó con un hombre menos en tiempo cumplido, luego de una dura infracción del mediocampista Leandro Lescano.

El triunfo dejó al vigente campeón de la Copa Argentina en el cuarto puesto de la zona B, con cuatro unidades, mientras que Huracán es séptimo, con tres puntos.

En la próxima fecha, el elenco mendocino visitará a Sarmiento el lunes 3 de agosto, desde las 16:45, mientras que el conjunto que dirige Diego Martínez jugará el mismo día ante Atlético Tucumán, desde las 21:15.

El primer acercamiento de la noche fue de la visita, en el primer minuto, mediante una pelota que el extremo Juan Bisanz filtró para el delantero Jordy Caicedo, cuyo mano a mano fue detenido por el arquero rival.

A los 11 minutos llegó la “Lepra” mendocina, cuando el extremo Matías Fernández remató bajo y al primer palo desde el costado derecho del área, con un remate que el guardameta Hernán Galíndez despejó con el pie.

En 22 minutos, Fernández eludió a un rival por el costado derecho y cruzó un centro al segundo poste para el delantero Álex Arce, que convirtió con un excelente disparo de tijera.

Ya en el primer minuto de descuento, un pase atrás desde la izquierda habilitó la llegada del mediocampista César Florentín, que definió de primera al gol, por el poste derecho de Galíndez.

Huracán descontó en el primer minuto de la segunda etapa, cuando el extremo Óscar Cortés recibió por izquierda, recortó hacia adentro y sacó un disparo potente, que superó al arquero Nicolás Bolcato y cayó para meterse por el segundo palo.

A los 21 minutos, Cortés volvió a meter al área un centro al segundo palo y permitió el remate del mediocampista Facundo Kalinger, cuyo derechazo cruzado fue contenido por Bolcato.

Terminado el tiempo reglamentario, el arquero Hernán Galíndez salvó a su equipo en dos ocasiones, al detener un mano a mano de Arce y un cabezazo de “palomita” del carrilero Juan Elordi.