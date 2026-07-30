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Pullaro reconoció a Los Leones como embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió al seleccionado argentino masculino de hockey en el salón Blanco de Rosario, donde distinguió a Los Leones

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 21:10hs
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El gobernador Maximiliano Pullaro recibió a Los Leones.

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió a Los Leones.

El seleccionado argentino masculino de hockey Los Leones representa valores como la disciplina, el respeto, el esfuerzo y la superación, además de contribuir a difundir el legado que dejarán los Juegos en Santa Fe. Los Leones participan además de actividades en el marco del programa No Garpa, la campaña impulsada por la Lotería de Santa Fe para prevenir las apuestas ilegales entre niños, niñas y adolescentes.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves al seleccionado argentino masculino de hockey en el Salón Blanco de Rosario, donde distinguió a Los Leones como embajadores de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación, se encuentra en Rosario preparándose para su participación en el Mundial de Países Bajos y Bélgica, que se disputará a partir del 15 de agosto. Además, durante su estadía en Rosario el equipo participa de actividades en el marco del programa No Garpa, impulsado por la Lotería de Santa Fe para prevenir las apuestas ilegales.

Un reconocimiento al deporte y sus valores

La designación busca que el seleccionado acompañe la promoción del mayor acontecimiento deportivo de la historia de la provincia. Como embajadores, Los Leones representan valores como la disciplina, el respeto, el esfuerzo y la superación, además de contribuir a difundir el legado que dejarán los Juegos en Santa Fe.

Durante el acto, el secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, destacó que “el hockey sobre césped es uno de los mayores orgullos del deporte argentino. Tanto Las Leonas como Los Leones marcaron a toda una generación. No tengo dudas de que el legado que dejarán permitirá que miles de jóvenes se acerquen al deporte”.

En relación con la organización de los Juegos Suramericanos, agregó que “es muy importante para nosotros ser sede de esta competencia, con actividades en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La Provincia realizó una enorme inversión para concretar este proyecto y hoy podemos afirmar que recibiremos el acontecimiento deportivo más importante de Sudamérica”.

Los Leones realizan por estos días una concentración en Rosario como parte de su preparación para la Copa del Mundo de Hockey, que se disputará durante agosto en Bélgica y Países Bajos. Antes de viajar a Europa, el seleccionado desarrolla una semana de entrenamientos y actividades en la ciudad.

En ese marco, el presidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, agradeció “a los entrenadores y a todo el plantel por haber elegido Santa Fe para realizar esta concentración previa al Mundial”.

No Garpa, una campaña para prevenir las apuestas ilegales

Durante su estadía en Rosario, los jugadores participan de charlas de concienciación destinadas a adolescentes sobre los riesgos de las apuestas ilegales y la ludopatía.

Di Lena valoró especialmente ese compromiso: “Quiero agradecerles que, además de los entrenamientos y las clínicas deportivas, se hayan sumado a estas actividades de prevención. La ludopatía es una problemática que nos preocupa y nos ocupa. En Argentina, uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años reconoce haber realizado apuestas ilegales. Por eso es muy valioso que referentes como ustedes puedan transmitir este mensaje”.

Infraestructura para recibir el deporte internacional

Por su parte, el asistente técnico de Los Leones, Lucas Cammareri, destacó la infraestructura deportiva con la que cuenta la provincia: “Siempre es un placer venir a Rosario. Nos reciben muy bien y disfrutamos mucho de esta ciudad. Encontrarnos con infraestructura deportiva de primer nivel es realmente sorprendente. Se viene un torneo extraordinario y que Santa Fe sea sede de una competencia de esta magnitud es motivo de orgullo”.

Cammareri también expresó el entusiasmo del seleccionado por formar parte de la promoción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Del encuentro participaron además el entrenador principal de Los Leones, Lucas Rey; los capitanes Maico Casella y Thomas Habif; la secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mateos, junto con integrantes del equipo organizador de los Juegos.

Los Leones Pullaro Juegos Suramericanos
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