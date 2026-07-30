Tras un mes sin respuestas por el Seom, vecinos de barrio Candioti Sur definirán nuevas medidas de protesta

La Vecinal Candioti Sur convocó a una reunión para este lunes 3 de agosto, donde definirán acciones ante la falta de respuesta municipal al reclamo presentado con más de 200 firmas. Los residentes cuestionan el impacto del sistema, las tarifas y el desorden generado en el barrio.

Vecinos de Candioti Sur: se reunirán para definir acciones por la falta de respuesta municipal al reclamo sobre el SEOM.

El Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) volvió a generar malestar entre vecinos de barrio Candioti Sur , quienes anunciaron una nueva reunión para definir medidas de reclamo luego de casi un mes sin obtener una respuesta oficial al pedido de exención presentado ante la Municipalidad de Santa Fe.

El encuentro será este lunes 3 de agosto a las 19 horas en la sede de la Vecinal Candioti Sur, ubicada en Marcial Candioti 2899, y contará también con la participación de vecinos de Candioti Norte.

El presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez, explicó en diálogo con UNO Santa Fe que la convocatoria busca informar a los residentes sobre el estado del reclamo y consensuar futuras acciones para visibilizar la problemática.

"Vamos a volver a reunirnos con todos los vecinos, vamos a realizar acciones, vamos a pensar medidas, obviamente de lo más pacífico, pero que el vecino sepa, pueda tener visibilidad y pueda ser escuchado", sostuvo.

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Un pedido formal sin respuesta

El reclamo fue presentado formalmente por mesa de entrada de la Municipalidad, mediante una nota dirigida al intendente Juan Pablo Poletti, acompañada por más de 200 firmas de vecinos afectados. "Nosotros hicimos lo que correspondía formalmente, que era presentar una nota por mesa de entrada en la Municipalidad, una nota dirigida al intendente donde fundamentábamos el reclamo de todos los vecinos acompañados por la Vecinal", explicó Galíndez.

Según indicó, el expediente lleva casi un mes sin avances ni respuesta oficial. "La nota ya lleva presentada casi un mes y todavía sigue trabada en un área de la Municipalidad, no hay ninguna respuesta oficial", afirmó.

El dirigente vecinal cuestionó además las respuestas públicas brindadas por funcionarios municipales. "Lo único que hubo fueron respuestas por los medios del intendente y del secretario de Control, donde prácticamente se desentienden de esta problemática", señaló.

En ese sentido, sostuvo que existe una diferencia entre el diagnóstico oficial y la realidad que observan los vecinos. "Vemos una realidad completamente paralela o diferente a la que se percibe en nuestro barrio, y en otros barrios de Santa Fe con los que también estamos en contacto", remarcó.

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Un barrio residencial y el impacto del Seom

Galíndez explicó que Candioti Sur presenta características particulares que, según los vecinos, no coinciden con los fundamentos del sistema.

"Candioti tiene una particularidad, que es un barrio residencial con baja densidad, o sea que el ordenamiento por el cual se fundamenta el sistema no se cumple en el barrio", afirmó.

Además, señaló que durante años el viejo sistema de estacionamiento medido no tuvo aplicación efectiva en la zona, por lo que el impacto del nuevo esquema generó sorpresa entre los residentes.

"El viejo Seom estuvo muchos años parado y en nuestro barrio no se aplicaba; a partir de ahora se empieza a utilizar y el vecino ve que el impacto es real", indicó.

Críticas a las tarifas y al funcionamiento del sistema

Uno de los principales cuestionamientos está vinculado al costo del estacionamiento. Desde la Vecinal aseguran que los valores resultan elevados para los ingresos actuales de los vecinos.

"Las tarifas son desproporcionadas para los ingresos que hay actualmente. Están atadas a una variable: lo que aumentan los sueldos", sostuvo Galíndez.

Según explicó, algunos residentes pueden afrontar montos cercanos a los $250 mil mensuales. "Lo que nosotros queremos es eximir a los vecinos frentistas de pagar esta suma de dinero que en algunos casos llega a ser muy alta", señaló.

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Además, cuestionó que el sistema no haya logrado ordenar el estacionamiento en el barrio. "Si el tema es ordenamiento, que venga a ordenar el municipio, no que venga a recaudar, que es el gran problema que se percibe", afirmó.

"Se generó una anarquía en el estacionamiento"

Desde la Vecinal sostienen que la implementación del Seom modificó la dinámica del barrio y desplazó vehículos hacia sectores no alcanzados por las dársenas.

"Se ha desordenado la parte este del barrio a partir de Marcial Candioti para el otro lado; ha habido un corrimiento de la plaza automotores tratando de evitar este pago", explicó Galíndez.

También mencionó situaciones puntuales en calles del barrio: "Marcial Candioti, desde Castellanos hasta Alem, genera un caos de estacionamiento".

Según el dirigente vecinal, el problema no está únicamente en las zonas con estacionamiento medido, sino en otros sectores donde no existe control.

"En lugares donde no están afectados directamente porque no tienen dársenas, se genera un caos en el estacionamiento común: en las esquinas, en las sendas peatonales, en las rampas para discapacitados, y ahí tampoco están controlando", manifestó.

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No piden eliminar el Seom, sino modificar el esquema

Galíndez aclaró que el reclamo vecinal no apunta a eliminar el sistema de estacionamiento ordenado, sino a revisar su implementación.

"No decimos que hay que quitarlo. Seguramente ese ordenamiento requiere este tipo de sistemas, pero también queremos ver un transporte público de calidad, queremos infraestructura; esos son otros temas", explicó.

En ese sentido, reclamó una mirada integral sobre la movilidad urbana y las necesidades del barrio.

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Nuevas acciones y articulación con otros barrios

Durante la reunión del lunes, los vecinos definirán las próximas medidas. Entre las alternativas analizadas se encuentran acciones de visibilización, cartelería y una posible manifestación.

"Sí, totalmente puede haber una manifestación. Esa, entre otras, la vamos a definir este lunes a las 19", confirmó Galíndez.

El presidente vecinal remarcó que el reclamo surge de los propios habitantes del barrio. "Esto no es mío, yo acompaño como presidente de la Vecinal, pero son los propios vecinos los que plantean este problema; no es un partido de la oposición", aclaró.

Además, señaló que mantienen contacto con otros sectores de la ciudad que también plantearon objeciones al Seom, como barrio Candioti Norte, Puerto y barrio Sur.

"La idea es consensuar entre todos los vecinos y generar ideas y acciones para que se visibilice esa problemática. El municipio deja pasar las cosas y parece que todo se olvida, pero el vecino quiere mantener el reclamo intacto", concluyó.