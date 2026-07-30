Villarruel volvió a cuestionar a Milei y dijo que le preocupa que replique "persecuciones imaginarias"

La vicepresidenta apuntó contra el Presidente por compartir supuestos planteos sin pruebas y también criticó a la diputada libertaria Lilia Lemoine, a quien calificó con dureza. Además, defendió su gestión en el Senado y habló sobre el aumento de las dietas.

Villarruel cuestiona a Milei: la vicepresidenta critica al Presidente por replicar supuestos planteos sin pruebas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei y expresó su preocupación por las declaraciones y publicaciones que, según sostuvo, el mandatario replica sin fundamentos.

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió Villarruel en su cuenta de X al responder a un usuario que la consultó por una publicación del jefe de Estado.

La titular del Senado agregó: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez", en referencia a un mensaje que vinculaba a la vicepresidenta con dirigentes de la oposición.

Críticas a Lilia Lemoine

El nuevo enfrentamiento se originó luego de que la diputada libertaria Lilia Lemoine difundiera un mensaje en el que acusó a Villarruel de formar parte de una supuesta maniobra política contra Milei junto a dirigentes peronistas.

Al responder a una captura del mensaje, la vicepresidenta escribió: "¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio".

Además, cuestionó las acusaciones realizadas por la legisladora oficialista y reclamó que se presenten pruebas. "Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", lanzó Villarruel, utilizando una expresión para referirse a Lemoine.

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Más cuestionamientos al entorno presidencial

En otro mensaje publicado en redes sociales, Villarruel también apuntó contra una intervención vinculada a la defensa nacional realizada en el stream libertario Carajo.

"Es un concurso de exabruptos y delirios. La palabra no se respeta y no se hacen responsables de lo que dicen ni de lo que hacen", sostuvo la vicepresidenta.

Sus declaraciones profundizan la tensión interna dentro del oficialismo, marcada desde hace meses por las diferencias entre la Casa Rosada y la titular del Senado.

La polémica por las dietas del Senado

Villarruel también se refirió al aumento de las dietas de los senadores, que desde agosto alcanzarán los 12 millones de pesos mensuales, y sostuvo que planteó en reiteradas oportunidades la necesidad de modificar el mecanismo de actualización.

"A mí también me preocupa, por eso se los he planteado en cada oportunidad que tengo: que desenganchen sus dietas de los sueldos de los empleados", afirmó.

En ese sentido, diferenció la actualización salarial de los trabajadores del Senado de los ingresos de los legisladores. "Una cosa es que sus dietas se actualizaran hace más de dos años y otra que perciban aumentos cada vez que lo hacen los empleados del Senado. Creo que dar el ejemplo es fundamental", señaló.

Defensa de su gestión en el Senado

Finalmente, la vicepresidenta defendió la administración que lleva adelante desde diciembre de 2023 y destacó las medidas de reducción del gasto implementadas en la Cámara alta.

"Se bajó el gasto en el Senado más de 35.000 millones de pesos y hay 1.000 empleados menos desde que estoy en la gestión", aseguró, al remarcar que impulsó una política basada en la austeridad.