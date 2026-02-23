Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

A días del inicio de clases, las familias santafesinas ya organizan la vuelta al colegio y consultan las fechas clave del calendario escolar 2026

Con febrero gastando los últimos días, las clases en Santa Fe están cada vez más cerca de comenzar y muchas familias ya miran el calendario con atención. En pleno verano, mientras niños y adolescentes transitan sus merecidas vacaciones, los padres y docentes avanzan con los preparativos para la vuelta al colegio y se preguntan por todas las fechas clave del ciclo lectivo 2026.

En ese marco, el ministro de Educación, José Goity, detalló cómo estará organizado el calendario escolar en Santa Fe. Además del inicio de clases, ya se conocen los períodos de receso, entre ellos las vacaciones de invierno.

¿Cuándo comienzan las clases en Santa Fe?

Respecto al calendario 2026, desde el Ministerio de Educación aseguraron que las clases en los distintos niveles (menos en superior) comenzarán el lunes 2 de marzo.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno en Santa Fe?

Por otro lado, el receso escolar de invierno será de dos semanas como de costumbre.

Del 6 al 17 de julio los docentes y alumnos podrán disfrutar de las vacaciones de invierno en 2026.

¿Cuándo terminan las clases en Santa Fe?

Según el calendario escolar de la provincia las clases finalizarán el 18 de diciembre de 2026.

Un calendario de 190 días de clases para 2026

Tras 14 años sin alcanzarlo, Santa Fe logró en 2025 cumplir los 185 días de clases, ubicándose como la segunda provincia del país con ese indicador. La jurisdicción también se posiciona entre las primeras en la implementación de la hora extendida, otro de los pilares de la política educativa provincial.

Para el 2026, con un inicio de clases el 2 de marzo y un fin de calendario el 18 de diciembre, Santa Fe apunta a 190 días de clases ininterrumpidos.

"Con ese esquema vamos a llegar a los 190 días de clases y vamos superar holgadamente la cantidad de horas", destacó el ministro, y agregó: "Queremos que sea el año de la innovación educativa y se puedan profundizar las políticas pedagógicas que iniciamos en estos 2 años".

