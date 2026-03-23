Unión a la espera: Vuelven a vincular a Mateo Del Blanco con Chelsea

Hace días surgió el rumor de un interés de Chelsea por el lateral de Unión Mateo Del Blanco. Y en las últimas horas, un medio internacional se hizo eco de esta información

Vuelven los rumores respecto a la chande de que el lateral de Unión Mateo Del Blanco sea transferido a Chelsea.

En los últimos días, son varios los trascendidos respecto a la posibilidad de que Mateo Del Blanco emigre de Unión. Y por estas horas, el medio internacional Transfer News Live se refirió a la chance de que el lateral sea transferido a Chelsea.

Según el medio especializado en fichajes, la intención del club inglés sería adquirir su ficha en el próximo mercado de pases y cederlo a préstamo a Racing de Estrasburgo de Francia.

“El Chelsea está cerca de fichar al lateral izquierdo del Unión Santa Fe, Mateo Del Blanco. El plan consiste en ficharlo para el grupo BlueCo e inmediatamente cederlo al Estrasburgo para la temporada 2026/27”, informaron desde las redes sociales del medio.

Anteriormente, plataformas digitales como Sport Witness y medios partidarios del Chelsea se habían hecho eco del rumor, pero citando como fuente al periodista Renzo Pantich quien aseguró que Chelsea comprará el pase de Mateo Del Blanco.