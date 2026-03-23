Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

El DT de Talleres palpita el partido con Boca analizó, elogió a Leandro Paredes y destacó su potencial en la Copa Libertadores.

En la antesala del duelo entre Talleres y Boca , Carlos Tevez analizó el presente del equipo xeneize, al que enfrentará como entrenador. El Apache valoró su crecimiento en el torneo, lo consideró candidato en la Copa Libertadores y no escatimó elogios para Leandro Paredes , a quien calificó como el mejor del fútbol argentino.

Con un presente sólido en Talleres , donde se ubica en la parte alta de la tabla, Carlos Tevez anticipó un cruce especial ante el club donde inició su carrera y se convirtió en ídolo.

Sobre el rendimiento del equipo dirigido por Claudio Ubeda, destacó una evolución marcada: “Es un Boca que va creciendo muy bien. Con el paso de los partidos, empezaron a encontrar funcionamiento”, aseguró. Además, proyectó un partido atractivo: “Va a ser un encuentro lindo, agradable de ver e interesante”.

El elogio de Tevez a Leandro Paredes en Boca

Uno de los puntos más destacados del análisis del Apache fue el rol de Leandro Paredes, a quien ubicó en la cima del fútbol local. “Creo que es el mejor jugador del fútbol argentino. Cambió a Boca y elevó el nivel de todos sus compañeros”, sostuvo. Incluso remarcó acciones puntuales de su juego, como un pase reciente que calificó de fuera de lo común, y subrayó la transformación del equipo desde su llegada.

Por qué Tevez considera a Boca candidato en la Copa Libertadores

Pensando en el regreso del club a la Copa Libertadores, tras dos años de ausencia, Tevez fue contundente: “Boca siempre es candidato por su historia, el escudo y la gente que lo acompaña”. En esa línea, explicó que el equipo deberá hacerse fuerte como local y sostener su rendimiento fuera de casa, en una competencia que históricamente exige regularidad y carácter.

Consultado sobre una posible etapa como entrenador del club, Carlos Tevez evitó proyectar escenarios a largo plazo. El DT dejó en claro que hoy su prioridad está en el proceso que encabeza en Córdoba: “Estoy enfocado en Talleres, muy tranquilo y sumando experiencia en un club que me hace sentir cómodo”, expresó.

Cuándo juegan Boca vs Talleres

El esperado cruce entre Boca y Talleres se disputará el domingo 5 de abril, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura, con horario a confirmar.