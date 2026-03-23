Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

El DT de Talleres palpita el partido con Boca analizó, elogió a Leandro Paredes y destacó su potencial en la Copa Libertadores.

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 17:50hs
Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

En la antesala del duelo entre Talleres y Boca, Carlos Tevez analizó el presente del equipo xeneize, al que enfrentará como entrenador. El Apache valoró su crecimiento en el torneo, lo consideró candidato en la Copa Libertadores y no escatimó elogios para Leandro Paredes, a quien calificó como el mejor del fútbol argentino.

Carlos Tevez analizó el presente de Boca en el Torneo Apertura

Con un presente sólido en Talleres, donde se ubica en la parte alta de la tabla, Carlos Tevez anticipó un cruce especial ante el club donde inició su carrera y se convirtió en ídolo.

Sobre el rendimiento del equipo dirigido por Claudio Ubeda, destacó una evolución marcada: “Es un Boca que va creciendo muy bien. Con el paso de los partidos, empezaron a encontrar funcionamiento”, aseguró. Además, proyectó un partido atractivo: “Va a ser un encuentro lindo, agradable de ver e interesante”.

El elogio de Tevez a Leandro Paredes en Boca

Uno de los puntos más destacados del análisis del Apache fue el rol de Leandro Paredes, a quien ubicó en la cima del fútbol local. “Creo que es el mejor jugador del fútbol argentino. Cambió a Boca y elevó el nivel de todos sus compañeros”, sostuvo. Incluso remarcó acciones puntuales de su juego, como un pase reciente que calificó de fuera de lo común, y subrayó la transformación del equipo desde su llegada.

Por qué Tevez considera a Boca candidato en la Copa Libertadores

Pensando en el regreso del club a la Copa Libertadores, tras dos años de ausencia, Tevez fue contundente: “Boca siempre es candidato por su historia, el escudo y la gente que lo acompaña”. En esa línea, explicó que el equipo deberá hacerse fuerte como local y sostener su rendimiento fuera de casa, en una competencia que históricamente exige regularidad y carácter.

Consultado sobre una posible etapa como entrenador del club, Carlos Tevez evitó proyectar escenarios a largo plazo. El DT dejó en claro que hoy su prioridad está en el proceso que encabeza en Córdoba: “Estoy enfocado en Talleres, muy tranquilo y sumando experiencia en un club que me hace sentir cómodo”, expresó.

Cuándo juegan Boca vs Talleres

El esperado cruce entre Boca y Talleres se disputará el domingo 5 de abril, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura, con horario a confirmar.

Boca Copa Libertadores Carlos Tevez Leandro Paredes Talleres
Noticias relacionadas
villa dora se prepara para una etapa distinta en la liga argentina femenina

Villa Dora se prepara para una etapa distinta en la Liga Argentina Femenina

siguen las malas noticias para boca: se confirmo la lesion de ascacibar

Siguen las malas noticias para Boca: se confirmó la lesión de Ascacibar

riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a boca tras empate ante union

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

¿union adeuda salarios al plantel? revelan demoras en pagos y tension interna

¿Unión adeuda salarios al plantel? Revelan demoras en pagos y tensión interna

Lo último

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Último Momento
Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Detuvieron en Frontera a los narcos antagónicos de El Patrón Gallardo: les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra

Detuvieron en Frontera a los narcos antagónicos de "El Patrón" Gallardo: les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra

Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

Ovación
Luego de la derrota ante San Telmo, el plantel de Colón tiene día libre

Luego de la derrota ante San Telmo, el plantel de Colón tiene día libre

Unión a la espera: Vuelven a vincular a Mateo Del Blanco con Chelsea

Unión a la espera: Vuelven a vincular a Mateo Del Blanco con Chelsea

Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

Cerúndolo sorprendió a Medvedev y avanzó en Miami

Cerúndolo sorprendió a Medvedev y avanzó en Miami

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García