En la antesala del duelo entre Talleres y Boca, Carlos Tevez analizó el presente del equipo xeneize, al que enfrentará como entrenador. El Apache valoró su crecimiento en el torneo, lo consideró candidato en la Copa Libertadores y no escatimó elogios para Leandro Paredes, a quien calificó como el mejor del fútbol argentino.
Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato
El DT de Talleres palpita el partido con Boca analizó, elogió a Leandro Paredes y destacó su potencial en la Copa Libertadores.
Por Ovación
Carlos Tevez analizó el presente de Boca en el Torneo Apertura
Con un presente sólido en Talleres, donde se ubica en la parte alta de la tabla, Carlos Tevez anticipó un cruce especial ante el club donde inició su carrera y se convirtió en ídolo.
Sobre el rendimiento del equipo dirigido por Claudio Ubeda, destacó una evolución marcada: “Es un Boca que va creciendo muy bien. Con el paso de los partidos, empezaron a encontrar funcionamiento”, aseguró. Además, proyectó un partido atractivo: “Va a ser un encuentro lindo, agradable de ver e interesante”.
El elogio de Tevez a Leandro Paredes en Boca
Uno de los puntos más destacados del análisis del Apache fue el rol de Leandro Paredes, a quien ubicó en la cima del fútbol local. “Creo que es el mejor jugador del fútbol argentino. Cambió a Boca y elevó el nivel de todos sus compañeros”, sostuvo. Incluso remarcó acciones puntuales de su juego, como un pase reciente que calificó de fuera de lo común, y subrayó la transformación del equipo desde su llegada.
Por qué Tevez considera a Boca candidato en la Copa Libertadores
Pensando en el regreso del club a la Copa Libertadores, tras dos años de ausencia, Tevez fue contundente: “Boca siempre es candidato por su historia, el escudo y la gente que lo acompaña”. En esa línea, explicó que el equipo deberá hacerse fuerte como local y sostener su rendimiento fuera de casa, en una competencia que históricamente exige regularidad y carácter.
Consultado sobre una posible etapa como entrenador del club, Carlos Tevez evitó proyectar escenarios a largo plazo. El DT dejó en claro que hoy su prioridad está en el proceso que encabeza en Córdoba: “Estoy enfocado en Talleres, muy tranquilo y sumando experiencia en un club que me hace sentir cómodo”, expresó.
Cuándo juegan Boca vs Talleres
El esperado cruce entre Boca y Talleres se disputará el domingo 5 de abril, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura, con horario a confirmar.