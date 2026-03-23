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Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

El ex piloto alemán cuestionó el accionar en redes de los fans de Colapinto y pidió frenar los ataques a rivales.

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 17:05hs
Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

El ex piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher lanzó duras críticas contra los fanáticos de Franco Colapinto, tras el Gran Premio de China, donde el argentino sumó su primer punto con Alpine. El alemán cuestionó los insultos y amenazas en redes sociales hacia otros pilotos y voces críticas.

Ralf Schumacher apuntó contra los fans de Colapinto

Luego de que Colapinto finalizara décimo en China, parte de su comunidad en redes reaccionó con dureza contra Esteban Ocon, piloto de Haas, tras el incidente en pista. En ese contexto, Ralf Schumacher expresó su preocupación por el nivel de agresividad: “Cualquiera que lo critique recibe insultos o amenazas”, advirtió en el podcast especializado en automovilismo. El ex corredor remarcó que este tipo de comportamientos no tienen lugar en la Fórmula 1 y pidió reflexionar sobre los límites en el entorno digital.

Polémica en redes tras el GP de China

El episodio que encendió la polémica se produjo durante la carrera, cuando Colapinto fue impactado por Ocon en una maniobra que generó debate. Si bien el francés asumió la responsabilidad y pidió disculpas, en redes sociales se multiplicaron los mensajes agresivos, lo que derivó en el posicionamiento público del ex piloto alemán.

Schumacher fue más allá y cuestionó la incitación a la violencia en internet, incluso sugiriendo la posibilidad de avanzar con sanciones legales: “Esto no se puede hacer. La violencia o la incitación a la violencia en redes no tiene lugar en ningún ámbito”, sostuvo. Además, comparó la situación con otros deportes como el fútbol, aunque aclaró que en la Fórmula 1 este tipo de episodios resultan especialmente preocupantes.

El impacto de Netflix y el cambio en el público de la F1

El alemán también vinculó este fenómeno con la expansión de la categoría en los últimos años, señalando el rol de la plataforma Netflix en la popularización del deporte. Según su análisis, la llegada de nuevas audiencias amplió el alcance, pero también generó choques culturales y reacciones extremas entre distintos perfiles de fanáticos.

El recuerdo de Norberto Fontana y otra época en Argentina

En contraste con la actualidad, Ralf Schumacher evocó su experiencia en el país y su vínculo con Norberto Fontana, a quien describió como parte de un ambiente mucho más cordial. “Cuando estuve en Argentina no viví nada así. Siempre encontré un entorno muy amigable”, explicó, marcando diferencias con lo que sucede hoy alrededor de Franco Colapinto.

Franco Colapinto Ralf Schumacher Gran Premio de China
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