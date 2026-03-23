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Luego de la derrota ante San Telmo, el plantel de Colón tiene día libre

Este lunes el plantel de Colón tiene día libre y el martes retomará los entrenamientos de cara al cotejo del domingo frente a Patronato

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 08:42hs
El plantel de Colón descansa este lunes y mañana retomará los entrenamientos.

El plantel de Colón descansa este lunes y mañana retomará los entrenamientos.

Colón perdió el invicto ante San Telmo y el próximo partido nuevamente será en condición de visitante. El domingo a las 16, el Sabalero enfrentará a Patronato en el Bartolomé Presbítero Grella.

El plantel de Colón tiene día libre

Este lunes, el plantel rojinegro descansa y el martes retomará los entrenamientos en el predio 4 de junio. Dentro del pésimo partido que jugó Colón, la buena noticia es que no hubo jugadores lesionados, como en los anteriores encuentros.

Y pensando en el partido ante Patronato, es factible que Ezequiel Medrán pueda contar con Matías Godoy, quien sufrió un desgarro en el aductor y se perdió los últimos tres partidos.

LEER MÁS: Medrán, tras la caída de Colón: "No competimos y cometimos errores que se pagan caro"

Mientras que el que seguirá afuera es Conrado Ibarra, quien ante Acassuso sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y tiene un plazo de recuperación de aproximadamente tres semanas.

Con una semana larga de trabajo por delante, habrá que esperar cual es la decisión de Medrán respecto a la formación titular, que seguramente tendrá cambios.

Colón San Telmo plantel
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