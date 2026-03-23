Cerúndolo sorprendió a Medvedev y avanzó en Miami

El argentino venció al ruso en un partidazo a tres sets y se metió en octavos del Masters 1000 de Miami, donde enfrentará al francés Ugo Humbert.

El argentino Francisco Cerúndolo protagonizó uno de los grandes golpes del Masters 1000 de Miami al vencer al ruso Daniil Medvedev en tres sets y avanzar a los octavos de final . Con una actuación de alto nivel, el mejor tenista nacional del ranking volvió a destacarse en un torneo que le sienta bien.

El partido comenzó con un dominio absoluto de Cerúndolo , que aprovechó las imprecisiones de Medvedev y se llevó el primer set por un contundente 6-0 en apenas 22 minutos , con un tenis agresivo y preciso. En la segunda manga, el argentino quebró de entrada y se puso 2-0 , pero el ruso reaccionó, equilibró el desarrollo y terminó imponiéndose por 6-4 para forzar el tercer set.

El desenlace estuvo marcado por la paridad y la tensión, con ambos jugadores sosteniendo sus servicios y disputando cada punto al límite. Incluso hubo un parate médico para asistir a Cerúndolo tras una caída, lo que agregó dramatismo al cierre. La definición llegó en el juego 12: el argentino levantó un 40-30 en contra, tomó la iniciativa y cerró el partido por 7-5 en su primer match point, beneficiado por una doble falta de Medvedev.

Próximo rival: Ugo Humbert en octavos de final

Tras el gran triunfo, Francisco Cerúndolo se medirá en la próxima instancia con el francés Ugo Humbert, quien avanzó luego de vencer al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6(2). El cruce aparece como una nueva prueba exigente para el argentino, que busca seguir avanzando en el certamen.

El porteño se suma a Tomás Martín Etcheverry como los argentinos que continúan en carrera en el torneo. Además, el historial reciente respalda a Cerúndolo en este escenario: alcanzó los cuartos de final en cuatro de sus cinco participaciones, consolidándose como un jugador competitivo en este tipo de eventos.