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A 50 años del Golpe de Estado, lo que dejó la dictadura en Santa Fe y lo que aún falta esclarecer

En la provincia hay alrededor de 20 juicios de lesa humanidad en curso o en distintas instancias, derivados de causas principales que investigan delitos cometidos durante la dictadura

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de marzo 2026 · 23:26hs
A 50 años del Golpe de Estado, lo que dejó la dictadura en Santa Fe y lo que aún falta esclarecer

A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el diputado provincial Carlos Del Frade puso el eje en lo ocurrido en la provincia de Santa Fe, al presentar su libro “De Videla y Galtieri a Milei”, donde reconstruye el impacto local del terrorismo de Estado y sus derivaciones hasta la actualidad.

El legislador remarcó que Santa Fe tuvo un rol clave durante la dictadura, especialmente por la actuación del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, que tuvo jurisdicción sobre gran parte del Litoral. En ese marco, señaló que el exdictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue “el mayor responsable de la represión sobre santafesinos”, durante su paso por esa estructura militar.

Para Del Frade, la deuda pendiente de la democracia es avanzar sobre las responsabilidades del poder económico Para Del Frade, la deuda pendiente de la democracia es avanzar sobre las responsabilidades del poder económico

Centros clandestinos y represión en la provincia

Del Frade recordó, en diálogo con UNO Santa Fe, que en territorio santafesino funcionaron centros clandestinos de detención emblemáticos, como la Comisaría 4ª en la ciudad de Santa Fe y el Servicio de Informaciones en Rosario, por donde pasaron miles de detenidos entre 1976 y 1979.

“Fueron verdaderos centros de tortura que marcaron a generaciones enteras”, sostuvo, al tiempo que subrayó que muchas de las víctimas eran trabajadores y militantes sindicales.

El rol de empresas santafesinas

Uno de los aspectos más sensibles que abordó el diputado es la participación de sectores empresariales de la provincia durante la dictadura. Según explicó, existen documentos judiciales y militares que dan cuenta de vínculos entre empresas y el aparato represivo.

En ese sentido, mencionó casos de firmas radicadas en el cordón industrial del sur provincial y en el norte santafesino, que habrían tenido participación o beneficios en el contexto del terrorismo de Estado. “Hay registros incluso de felicitaciones a represores por secuestros de delegados”, afirmó.

Para Del Frade, “la deuda pendiente de la democracia es avanzar sobre las responsabilidades del poder económico”.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - CARLOS DEL FRADE - DIPUTADO PROVINCIAL FAS

Memoria y justicia en Santa Fe

En cuanto al presente judicial, indicó que en la provincia hay alrededor de 20 juicios de lesa humanidad en curso o en distintas instancias, derivados de causas principales que investigan delitos cometidos durante la dictadura. Si bien valoró la reapertura de estos procesos en las últimas décadas, advirtió que aún falta avanzar en la investigación de actores civiles vinculados al esquema represivo.

Del pasado al presente

El diputado también vinculó ese pasado con problemáticas actuales en la provincia, como el avance del narcotráfico, la violencia urbana y la circulación de armas, especialmente en ciudades como Rosario.

Según planteó, estos fenómenos no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de procesos históricos vinculados a la concentración económica y a decisiones estructurales tomadas durante la dictadura.

Golpe de Estado Santa Fe dictadura
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