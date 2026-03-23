La provincia colocó más de 82 mil dosis en menos de diez días y ahora aguarda nuevos envíos. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, advirtió por la falta de previsibilidad del Gobierno nacional y la ausencia de información oficial.

Sin dosis antigripales: Santa Fe aplicó todas las vacunas y espera nuevas partidas de Nación sin fecha confirmada

La provincia de Santa Fe ya aplicó la totalidad de las vacunas antigripales que recibió en el inicio de la campaña y quedó a la espera de nuevas partidas enviadas por Nación, sin una fecha concreta de entrega . Así lo confirmó la ministra de Salud, Silvia Ciancio , quien remarcó las dificultades para planificar ante la falta de respuestas.

“ Ya usamos prácticamente todas las vacunas que teníamos ”, señaló la funcionaria, y precisó que se colocaron más de 82.400 dosis entre el 10 y el 19 de marzo , en un ritmo de vacunación que calificó como “muy importante”.

Alta demanda y respuesta rápida del sistema de salud

Ciancio destacó que la velocidad de aplicación refleja tanto el compromiso del sistema sanitario como la adhesión de la población.

“Esto habla del compromiso del equipo de salud y de que la gente quiere vacunarse”, sostuvo, al tiempo que descartó resistencias: “No hay movimientos antivacunas, eso queda claro con estos números”.

El grupo con mayor cobertura hasta el momento fue el de mayores de 65 años, con más de 30.700 dosis aplicadas, seguido por el personal de salud y personas con factores de riesgo.

Dependencia de Nación y falta de previsibilidad

La ministra fue enfática al marcar que la provisión de vacunas depende exclusivamente del Gobierno nacional. “La vacuna antigripal no la podemos comprar nosotros, es responsabilidad de Nación”, explicó en declaraciones a la emisora LT 10.

En ese sentido, cuestionó la falta de información oficial: “Lo que destaca hoy al Gobierno nacional es la imprevisibilidad. No tenemos datos ciertos ni comunicación formal, solo correos electrónicos que dicen que van a llegar”.

Además, advirtió sobre dificultades en la interlocución institucional: “La relación con Nación es compleja y no hay funcionarios estables en áreas clave”, indicó.

Expectativa por nuevos envíos y campaña en pausa

Según la última información recibida por la provincia, durante esta semana podrían comenzar a distribuirse nuevas partidas, aunque sin confirmación oficial. Mientras tanto, la campaña queda condicionada.

“Uno inicia una campaña cuando tiene prevista la cantidad de dosis. Hoy eso no está pasando”, afirmó Ciancio.

A pesar del escenario, desde la Provincia aseguran que cuentan con un sistema ágil de distribución, por lo que una vez que lleguen las vacunas serán rápidamente aplicadas.

El desafío sanitario es amplio. Santa Fe tiene como meta vacunar a unas 810 mil personas dentro de los grupos priorizados: mayores de 65 años, niños pequeños, embarazadas, personal de salud y personas con factores de riesgo.

“Estoy segura de que con las dosis en mano vamos a llegar a todos los grupos”, afirmó la ministra.

Recomendación y contexto

Mientras se aguardan nuevas dosis, desde Salud insisten en la importancia de la vacunación y en mantener el contacto con los centros de salud para informarse sobre la disponibilidad.

En paralelo, Ciancio sumó otro dato que impacta en la estrategia:

“El PAMI no está vacunando como estaba previsto, por lo que muchos adultos mayores están recurriendo al sistema público”. Con la campaña iniciada y una alta demanda, la falta de envíos nacionales abre un escenario de incertidumbre en la antesala del invierno.